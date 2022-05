Ujevn duft-reise

ANMELDT: Din femte sans er «en reise gjennom luktens verden». Til tross for fine partier blir dessverre den blir ujevn og langtekkelig.

Margit Walsø har skrevet om den femte, og etter hennes mening, glemte sansen, nemlig luktesansen. Forfatteren har vært på parfymekurs i Grasse – verdens parfymehovedstad, og dette blir utgangspunktet til denne reisen gjennom lukter. Walsø setter ut for å fortelle om luktesansen, sammenheng mellom lukt og minner, luktens historie og parfyme. Utgangspunktet er spennende, men til tross for et bra rammeverk med interessante kapitteloverskrifter, gir ikke boken helt det den lover. Boken handler nemlig mest om parfymer, så mye at tittelen egentlig kunne ha vært Parfymens historie.



Margit Walsø:

Din femte sans – Hvordan luktesansen beskriver deg, din fortid og din fremtid

Sakprosa

Kagge

200 sider

Boken taper seg litt her. Det er naturlig nok å nevne parfymer og røkelse når man skal snakke om luktesansen, men andre lukter, for eksempel slike som forbindes med vin og mat blir dessverre borte i all parfymen. Selv om Walsø skriver litt om vinkjennere sin bruk av luktesans, savner jeg litt mer innhold om dette, for at boken skal bli litt mer nyansert.

Fine partier

Boken har noen fine partier – det er spennende å lese om hvordan steder og mennesker luktet før i tiden. Walsø maler et fint luktbilde av Paris på femtenhundretallet, og forklarer utviklingen fra den tidens stank av avføring- og kroppslukt til dagens sterile samfunn uten særlig luktpreg. Det er også interessant å lese om kvinnelige parfymemakere som Walsø hedrer og som gjerne har blitt glemt litt i parfymens historie, men Walsø setter seg altså litt fast i dette temaet og ser ut til å ha glemt andre aspekter.

Tydelig interesse

Det er tydelig at Walsø har stor interesse for tematikken, og vet hva hun snakker om. Men de lange oppramsingene av forskjellige lukter og ingredienser blir repeterende og vanskelig å holde styr på etter hvert. Det skinner gjennom at Walsø er lidenskapelig opptatt av lukt og parfyme, men hun lykkes ikke i å vekke samme interesse hos leseren. Det er derimot spennende å lese om hvordan lukt kan fremkalle minner fra for eksempel barndommen, noe Walsø beskriver fint.

Bokens tittel, og ikke minst undertittel, fikk meg til å ønske og forvente en fortelling om luktesansen, som jeg er enig med Walsø om at er den mest neglisjerte av de fem vi har. Jeg skulle gjerne lest mer om hvordan denne sansen har utviklet seg hos mennesker, eller hvordan den er mer sensitiv hos folk som for eksempel ikke kan se eller høre.

Ønsker du imidlertid tips om parfymeskoler og parfymens historie kan dette være en bok for deg.

KRISTIN HARTVEDT