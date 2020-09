Tutta-bok i oktober

Cappelen Damm legger ballen på tee og gjør klar for boken om Norges mestvinnende golfproff.

Gjennom bokhøsten avdukes også noen hemmeligholdte bokprosjekter – og dette er ett av dem. Dagen etter at Viktor Hovland innkasserte hele 4,5 millioner kroner i Tour Championship, er det klart for spilleren som har besørget golf-overskriftene i tidligere sesonger: Suzann «Tutta» Pettersen. Nå forteller hun om livet på og utenfor golfbanen i ny bok. Tutta – Uten mot, ingen ære utgis på Cappelen Damm i oktober.

Pettersen har skrevet boken i samarbeid med Arne Jørstad Riise, psykolog og leder av idrettspsykologisk avdeling ved Olympiatoppen, og Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen. I boka forteller hun ifølge forlaget «om sin reise i golfen, matchene på internasjonalt toppnivå og om livet på og utenfor golfbanen. Oppturene, nedturene, skadene og de bitre nederlagene skildres med driv og spenning. Vi får også høre om Tuttas mange relasjoner og ulike private drama, vi får høre både om nøkternheten og premiepengene på mer enn 100 millioner kroner, og ikke minst hvordan hun – som den vinnerskallen hun er – tenker og jobber under ekstremt press.»

15 LPGA-seire

«Suzann er sannsynligvis det råeste idrettsmenneske Norge har hatt. Jeg rangerer henne helt øverst, for vi har ikke hatt noen andre som har vært i nærheten i en individuell verdensidrett» uttalte Kjetil André Aamodt.

Suzann Pettersen har ligget i tetsjiktet i en av verdens største individuelle idretter i 20 år.

I Solheim Cup i september 2019 satte hun den avgjørende putten for Europa mot USA, og hun avsluttet dermed karrieren med et oppsiktsvekkende comeback. Hun hadde fått barn, og det var gått nesten 20 måneder siden hun sist hadde spilt og stilt godt forberedt i en stor turnering. Likevel var hun igjen best når det gjaldt som mest.

Da hun avsluttet karrieren hadde hun vunnet 15 individuelle seiere på LPGA-touren og to major-seiere. Hun lå 436 uker på rad innenfor topp ti – de fleste av dem innen topp fem – på verdensrankingen og representerte Europa ni ganger i Solheim Cup. I 2020 mottok hun Hedersprisen på Idrettsgallaen, og hun er livstidsambassdør for NIKE.

«Fuck it»

Pettersen skapte overskrifter internasjonalt da hun sa «FUCK IT» på amerikansk TV og etter den såkalte «gimmegate», der hun ble beskyldt for dårlig sportsånd. I boken kommer vi ifølge forlaget «nærmere mennesket bak overskriftene, og vi får hele historien om en helt spesiell utøver og en unik idrettskarriere.»

I boken forteller hun:

Jeg lærte fort at det kunne koste å snakke høyt om ambisjonene mine, til folk utenfor min nærmeste krets. Etter at magasinet Norsk Golf hadde skrevet om planene mine, kom reaksjonene: «Så du skal bli verdens beste golfspiller du da jenta mi? Så morsomt at du sier det!» «Hvem tror du at du er?» «Eplekjekke skrytepave!» Det er kanskje ikke bare i Norge at du skal være forsiktig med hva du sier høyt, men det finnes da i hvert fall nok av brønnpissere her hjemme. Mange rynker fort på nesa, og da jeg mange ganger kunne bli uvel i stedet for inspirert av folks reaksjoner, lærte jeg raskt å holde mine største drømmer for meg selv. Og, snakket folk, så snakket de til døve ører. Jeg bestemte meg for å la prestasjonene mine tale.

(Hovedfoto: Keith Allison / Wikimedia commons)