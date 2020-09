Truet av maskerte menn

Svetlana Aleksijevitsj, som ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2015, har vært svært kritisk til den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko. Onsdag kveld opplevde hun at maskerte menn forsøkte å ta seg inn i leiligheten hennes.

I følge SVT skal dette ha skjedd mens Aleksijevitsj var på telefon med sin svenske oversetter Kajsa Öberg Lindsten:

– Med svært lav stemme sa hun: «Nå er de her, menn i svarte klær og masker. Og på gaten står det biler uten registreringsskilter. Nå kan jeg ikke snakker mer, forteller svenske Lindsten til kanalen.

Fikk ut SOS

Aleksijevitsj sendte straks ut melding til flere av kontaktene sine, noe som førte til at et titalls journalister og diplomater hastet til hennes hjem i Minsk. Utenfor leilighetskomplekset skal de ha observert en politibil og flere politimenn i sivil.

Blant de som møtte opp var den østerrikske, litauiske og polske ambassadøren. Dessuten kom det flere diplomater fra Tsjekkia, Romania, Slovakia og Sverige.

De vil nå holde døgnvakt hjemme hos Aleksijevtisj for å forhindre at hun blir pågrepet.

Siste frie medlem

Aleksijevitsj er det eneste gjenværende medlemmet av koordineringsrådet, opprettet av opposisjonen for å forhandle med myndighetene om en maktovergang, som ikke er fengslet eller har flyktet til utlandet.

Et annet medlem av rådet, advokaten Maksim Znak, ble i går morges arrestert på kontoret sitt av maskerte menn. Han skal være siktet for å forsøke å påvirke landets sikkerhet.

Lukasjenko har slått hardt ned på dissidenter og opprør som har preget landet etter den kontroversielle valgserien for noen uker siden. Flere diplomater mener det er Aleksijevitsj internasjonale omdømme som nå er grunnen til at hun er offer for Lukasjenkos aksjoner.

På tirsdag skal nemlig flere kjente hviterussere blitt arrestert, og flere mistenker at regimet nå går etter mennesker som er kjent for å bryte ned moralen i opposisjonen.

– Hundrevis vil ta plassen vår

I går ble tre medlemmer av Hviterussisk PEN anholdt, blant dem sekretæren Hanna Komar. Aleksijevitsj har selv vært medlem av hviterussiske PEN i en årrekke, og la onsdag kveld ut en melding på deres nettsider. Teksten er gjengitt på norske PENs nettsider.

– Først grep de om landet vårt, og nå pågriper de de beste blant oss. Men hundrevis av andre vil ta plassen til dem som er tatt fra våre rekker.

Aleksijevitsj avviser også regimets anklager.

– Vi forsøker ikke å igangsette et kupp. Vi vil ikke ha splittelse i landet. Vi vil starte en dialog. Lukasjenko sier han ikke vil snakke «med gatene» – men gatene er fylt av hundre tusenvis av mennesker som protesterer hver søndag, og hver dag. Det er ikke bare gatene, det er nasjonen.

Teksten kan leses i sin helhet i den engelske oversettelsen her.

Flere reaksjoner

Den Svenska Akademien er rystet over nyhetene fra Minsk. De skrive følgende på sine nettsider.

«Svenska Akademien følger med forferdelse utviklingen omkrig Svetlana Aleksijevitsj, en Nobelprisvinner med lesere over hele verden. Vi er engstelige for Aleksijevitsjs sikkerhet og forventer at hennes rettigheter blir respektert».

Også den svenske utenriksministeren Ann Linde, delte sin bekyming på Twitter onsdag kveld:

