Brutal sparekur for Vega

2019 ble et tøft økonomisk år for renommerte Vega Forlag. Men tross fallende omsetning endte forlaget likevel opp med et driftsoverskudd.

Vega regnskapet for 2019 er lite lystig lesning. Omsetningen falt med 2 millioner kroner til 11,6 millioner. Desto mer imponerende blir det da at driftsoverskuddet samtidig bedret seg med et tilsvarende beløp, altså med 2 millioner i forhold til 2018. Resultatet ble dermed et driftsoverskudd på 580 000 kroner.

Forlegger Finn Jørgen Solberg viser til et brutalt spareprogram, for ikke å si en økonomisk hestekur. Lønnskostnadene ble etter dette halvert, men også andre driftskostnader ble kraftig barbert. Heldigvis solgte forlaget godt av Årstalls-bøkene, samt Alf R. Jacobsens Farlig farvann – boka om hurtigrutas seilas under krigsårene.

Optimistisk til bokhøsten

Solberg forteller videre at driftsresultatet for første halvår i år viser et overskudd på 600 000 kroner. Corona-effektene med stengte flyplasser og avlyste bursdagsfeiringer, til tross.

Han er nå optimistisk ved inngangen til bokhøsten:

– Høstlisten inneholder en ny strikkebok fra Tina Strikkezilla Hauglund – Damestrikk. Ikke overraskende fortsetter vi dyrkingen av nostalgi, i samarbeid med VGs sportsjournalister Knut Espen Svegarden og Harald Juva utgir vi Engelske mestere – historiene om alle ligavinnerne 1960-2000.

Forlaget kompletterer også årstallserien i høst, så langt er det solgt hele 130 000 bøker i serien.

Høstlistens sikreste kort tror forleggeren imidlertid at Ingrid Bjørnovs selvbiografiske Herfra til hektene vil være. Boka lanseres med brask og bram i begynnelsen av oktober.

En Dark Horse er det også plass til på høstlisten: Finn Eivind Jors Blant hodejegere og kannibaler – nordmannen Carl Bocks jakt på halemenneskene er fortellingen om en selvlært etnografs makeløse ekspedisjoner på Borneo på 1860-tallet:

– Målet var å finne alle Darwinisters våte drøm – The Missing Link. Utvilsom høstens mest underholdende sakprosabok, avslutter en entusiastisk Finn Jørgen Solberg.