Gyldendal skrur opp lyden

DOBBEL-REKRUTTERING: Gyldendal utvider sin lydsatsing med Aishath Afeef (bildet) og Stig Slettvold.

Gyldendal Litteratur styrker sin satsning på lyd og utvider nå organisasjonen ved å ansette to nye lydbokprodusenter til lydbokredaksjonen. De nye produsentene skal jobbe redaksjonelt med Gyldendals utgivelseslister, og som produsenter for lydbøker og andre lydproduksjoner.

– Vi er sikre på at vi har fått tak i to veldig flinke folk som har lang og bred erfaring i et felt som blir stadig viktigere for oss. Vi gleder oss veldig til de skal sette i gang, sier Strategi- og markedsdirektør Harald Fougner.

Aishath Afeef (34) har mange års erfaring både foran og bak mikrofonen. Hun har jobbet mange år i NRK P3, blant annet i programmer som Juntafil, Popsalongen og VG-lista Topp 20. Hun har også jobbet med utvikling av podcaster, de siste årene har hun drevet podcastbyrået Flink pike sammen med to andre.

Stig Slettvold (34) kommer fra jobben som lydbokprodusent i Lydbokforlaget. Han er utdannet lyd- og musikkprodusent og har tidligere blant annet jobbet på litteraturhuset i Bergen.

Begge tiltrer Gyldendals lydbokredaksjon 1. desember.

I sommer ble det kjent at Aschehoug og Gyldendal henter lydbokrettighetene sine hjem igjen fra Lydbokforlaget:

– Det å ta lydbokrettighetene tilbake i forlagshuset gir oss en annen nærhet til denne delen av virksomheten, og dette har vært kilde for mye god nytenking og kreativitet hos oss. Vi har store forhåpninger til tiden fremover, avslutter Fougner.