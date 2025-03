Tid til ti, et kostholdsråd for hjernen

Motgiften mot mange moderne plager ligger rett foran nesen vår. Vi må bare minne oss selv på å bruke den.

5 om dagen! Spis fem porsjoner frukt eller grønnsaker daglig, og unngå skrantesjuke, benskjørhet og annen lidelse. 15 om dagen! Tren et kvarter daglig, og få penere hud og lev tre år lenger. Joda, tommelfingerregler kan fremme både liv og lykke. Norge har lang tradisjon for gode nasjonale kostholdsråd. Men vi mangler et for hjernen. Noe som hjelper oss å motvirke stress, dårlig konsentrasjon og kognitiv svikt, som bygger kunnskap og kritisk tenking. Derfor har litteraturfeltet i Norge i år slått seg sammen for å minne oss på at vi faktisk har Tid til ti også i en travel hverdag.

Etter at dette slagordet ble lansert som nyttårsforsett for 2025, har noen smarte lesere allerede lagt inn lesing som aktivitet på pulsklokka. Andre har laget bokbingo på arbeidsplassen. Oppfordringen dukker opp i biblioteker, bokhandlere og fra forfattere, dramatikere og oversettere i sosiale medier. Hvorfor? Jo, fordi det finnes en lyst og en driv etter å klare å legge bort mobilen og fylle pausene med noe som gjør godt for hodet. Lesing er kanskje verdens enkleste folkehelsetiltak, fordi det kan gjøres hvor som helst, når som helst. Dessuten er det sexy og en lille fræk protest mod verdens tempo, for å sitere danske Politiken. Men vi trenger den lille dytten over dørstokken, akkurat som med trening eller en tur i frisk luft. Det kan både lesere, forfattere, organisasjoner og myndigheter bidra til. Derfor kommer vi til å promotere denne enkle huskeregelen i 2025.

Er ikke ti minutter litt lite? Må man ikke pløye gjennom «På sporet av den tapte tid» for å bli en ordentlig leser, og ta del i lesingens gleder og positive effekter? Neida. Først og fremst er det med på å bygge en ny, sunn og hyggelig vane. Det mange av oss misliker med egen mobilscrolling, er nemlig at den går på autopilot. Det har blitt en automatisk respons som kroppen tyr til for å fylle dødtid, noe vi gjør selv om vi kanskje ønsker eller forventer noe annet av oss selv. Men det er slett ikke umulig å bryte mønsteret. Som i all annen trening, er repetisjon nøkkelen til å bygge en ny vane. Noen kan klare det i løpet av få uker. For andre tar det lenger tid. Men sørger du for å alltid ha en bok tilgjengelig, og sier til deg selv at du skal sette av litt tid hver dag, er mye gjort. Lesing belønner dessuten hjernen med en hyggelig opplevelse, og det hjelper også på disiplinen.

Her er noen av de andre gode argumentene for å ta seg tid til ti:

Lesing er en av de mest effektive måtene å senke kroppens stressnivå på. I følge en studie utført ved universitetet i Sussex, er lesing mer stressreduserende enn å lytte til musikk, nyte en kopp te eller spasere i frisk luft. Og langt mer stressreduserende enn å spille videospill.

De små grå holder seg i form! Lesing kan hemme kognitiv nedbryting og utvikling av demens.

Ti korte minutter. Det rekker før du lufter Rex. Eller mens du lar fiskekakene synke. Særlig når vi kan fortelle deg at folk som leser bok regelmessig, har tjue prosent lavere risiko enn ikke-lesere for å havne under jorda de nærmeste tolv årene. (Jada, andre faktorer spiller inn. Men det er lite å tape på å prøve.)

Stadig færre foreldre leser høyt for barna sine, og hele familien går dermed glipp av verdifull kvalitetstid. Ti minutter høytlesing er med på å skape morgendagens lesere.

Lesing kan slumpe til å gjøre deg lykkeligere, mer optimistisk, bedre utrustet til å takle motgang, mindre aggressiv og flinkere til å utnytte fritiden på en konstruktiv måte enn ikke-lesere, skal vi tro Roma Tre University.

Tar du deg tid til ti minutter lesing på trikken, bussen, sengekanten eller i lunsjen, kan du altså slumpe til å øke livskvaliteten samtidig som du blir opplyst og underholdt. Og hvem vet, før du vet ordet av det har du sittet der i tjue minutter og lengter etter det dobbelte.

AV DEN NORSKE FORFATTERFORENING, FORENINGEN !LES, LESER SØKER BOK, BOKHANDLERFORENINGEN, NORSK BIBLIOTEKFORENING, NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE, NORSK FORFATTERSENTRUM, NORSK OVERSETTERFORENING, DRAMATIKERFORBUNDET, FORLEGGERFORENINGEN, FAGSKOLEN FOR BOKBRANSJEN, FORFATTERFORBUNDET, SÁMI GIRJEČÁLLIID SEARVI, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING, NORSK BARNEBOKINSTITUTT, GRAFILL OG LITTERATURHUSET I OSLO.