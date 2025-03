25 forfattere, illustratører, tegneserieskapere og oversettere er nominert til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur for 2024.

Prisene deles ut 21. mars på Nasjonalbiblioteket av statssekretær i Kultur- og likestillings­departementet, Trude Storheim.

Flere av bøkene har allerede sikret seg gjeve priser, senest Per Dybvig som fikk Litteraturkritikerprisen for sin bildebok, og Kristina Quintano med Bragepris for sin ungdomsbok – som er nominert til årets fagbok sammen med bøker om kråkers liv og farlige bakterier.

Debutantkategorien byr på nye navn, og her finner man nykommere som Fabian Christensen, Bibi Fatima Musavi og Erling A. Westgaard Flote.

I prisen for tegneserier dukker romanforfatter Jan Ove Ekebergs nye vikingserie opp blant de nominerte, og skal kjempe mot Kjersti Synneva Moens nye tittel etter at hun vant samme pris for debuten i 2023.

Dette er de nominerte.