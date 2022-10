Trekker seg fra Harry Potter-prosjekt

Jim Kay trekker seg som illustratør for videre illustrerte utgaver av Harry Potter-serien.

I disse dager blir den femte utgaven av den illustrerte Harry Potter-serien, Harry Potter og Føniksordenen, verdenslansert. Samtidig kommer også nyheten om at illustratøren bak bøkene trekker seg, for å fokusere på sin psykiske helse.

– Cappelen Damm har stor tro på at Jim Kays prosjekt vil bli ført videre på aller beste vis. Innsatsen hans i arbeidet med serien har vært formidabel og helt unik, og vi tror at magien vil leve videre også i de siste illustrerte utgavene, sier Ragnfrid Trohaug, forlagssjef for Cappelen Damm Barn og ungdom.

Jim Kay har arbeidet med den illustrerte Harry Potter-serien i ti år. På den siste utgaven har Kay fått med seg gjesteillustratør Neil Packer, vinner av Bologna Ragazzi Award 2021.

«Ti år med lykkelig drodling»

«Da jeg mottok tilbudet om illustrasjonsjobben i 2013, kunne jeg aldri forestilt meg innvirkningen det ville ha på livet mitt. Jeg er ekstremt heldig å ha fått være involvert i et univers som betyr så mye for så mange», skriver Kay selv på Instagram-profilen sin.

Han forteller at grunnen til at han trekker seg fra å illustrere de to gjenværende bøkene i serien, Harry Potter og Halvblodsprisen og Harry Potter og Dødstalismanene, er for å pleie sin psykiske helse.

«Jeg har slitt med den psykiske helsen min lenge, og det ville være feil å forsøke å fortsette når jeg ikke lenger kan gi fansen og serien den forpliktelsen og energien den fortjener.»

Kay benytter også anledningen til å takke forlaget Bloomsbury og Rowling selv for støtten:

«Jeg hadde aldri klart å reise så langt i Harrys reise uten den faste støtten og tålmodigheten fra Bloomsbury og JK Rowling. Jeg må takke dem begge for å ha gitt meg ti år med lykkelig drodling, og for muligheten til å møte så mange Harry Potter fans.»

«En magisk opplevelse»

– Jeg elsker å se Jim Kays tolkning av Harry Potters verden, og jeg føler meg beæret og takknemlig for at han fortsetter å låne talentet sitt til den, har J.K. Rowling tidligere uttalt. Hun har ennå ikke kommentert Kays avgang.

Bloomsbury skriver i en pressemelding at de vil savne Kay:

«Å jobbe med Jim med disse fantastiske bøkene har vært en magisk opplevelse. Leserne følte en dyp, emosjonell tilknytning til hans arbeid. Vi føler oss takknemlige og privilegert over å ha tatt del i Jims visjon av trollmannsverdenen og erkjenner den enorme dedikasjonen og arbeidsmengden som ligger bak. Vi vil savne å samarbeide med Jim, og han vil alltid ha en veldig spesiell plass i vår Harry Potter-familie»