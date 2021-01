Disse kan vi glede oss til

VÅRENS BU-BØKER: Randi Fuglehaug, Agnar Lirhus og Stian Gulli står bak tre av barneromanene vi gleder oss til denne våren.

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen: Drømmeprinsen og På tronen (Aschehoug)

Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen er duoen bak den kritikerroste Halve kongeriket, første bok i en serie om et fiktivt norsk kongehus. Til våren utkommer den andre romanen i serien. Denne gangen skal leserne stifte nærmere bekjentskap med prinsesse Margrethe. I Drømmeprinsen (Aschehoug) sliter prinsessen med angst og skam etter et nachspiel endte med en dramatisk sykehusinnleggelse. Samtidig føler hun en sterk ansvarsfølelse for kongehuset når resten av familien svikter i kjølvannet av en pandemi. Men mest av alt er Margrethe lei av å være jomfru. Senere denne våren utkommer også den tredje boken i serien, På tronen – og her er det TikTok-stjernen Tess som vil stå i sentrum.

A. Applegate og Michael Grant: Animorphs (Fontini. Oversatt av Line Almhjell)

Mange nittitallsbarn husker godt Animorphs-bokserien, og denne bokvåren får en ny generasjon stifte bekjentskap med den bestselgende serien. I seriens første bok blir fem ungdommer oppsøkt av et romskip, hvor en utenomjordisk krigerprins gir dem evnene til å skifte form til et hvilket som helst dyr. De får beskjed om å bekjempe jerkene, utenomjordiske parasitter som tar fullstendig kontroll over mennesker. Og jerkene kan ha tatt kontroll over hvem som helst – ingen kan stoles på. Den nye serien utkommer i tegneserieform, og det er planlagt flere utgivelser løpet av året.

Agnar Lirhus: Slottet (Cappelen Damm)

Agnar Lihus er en prisvinnende forfatter, som blant annet er nominert til P2-lytternes romanpris for sine bøker for voksne. For ungdomsromanen Ellers er jeg ikke noe menneske (2018) ble han nominert til Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok. Denne våren er det et enda yngre publikum han skriver for. I Slottet bryter tolv år gamle Tor og vennene seg inn på luksushotellet Slottet for å hevne seg på Tommy, som ikke inviterte dem i den kule bursdagsfeiringen sin. Faren til Tommy eier nemlig hotellet. Men det som begynner som en uskyldig hevnaksjon blir plutselig dramatisk når Tor får øye på ei jente som ikke ser ut som en vanlig hotellgjest og merkelige ting begynner å skje.

Teagan White og Loveday Trinick: Oseanium (Fontini. Oversatt av Rune R. Moen)

Fontini har hatt stor suksess med sine fakta-praktbøker, og denne våren skal vi dykke ned i – ja, nettopp – dypet. I faktaboken Oseanium blir leseren kjent med alt som lever i det store havet, fra små alger til de største vesenene som noensinne har levd. Leseren får også se hvorfor menneskers liv er så avhengig av havet. Boken tar ikke bare opp en svært aktuell tematikk, men den er også tilpasset norske forhold.

Harald Rosenløw Eeg: Gutten i mørket (Aschehoug)

Harald Rosenløw Eeg er klar med sin første ungdomsroman på fire år, og det er en thriller satt til andre verdenskrig. I Gutten i mørket (Aschehoug) er året 1942. Johan bor sammen med moren sin i Oslo, og en natt oppdager han at moren bruker leiligheten som skjulested for sabotører. Johan får selv etter hvert noen oppdrag han må utføre. Han er fast bestemt på å kjempe det han kan, men hvem kan han egentlig stole på?

Ashok Banker: Jeg er brun (Cappelen Damm. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman)

Indiske Ashok Banker er en kritikerrost og bestselgende forfatter, som er utgittpå hele 61 språk. Denne våren utkommer hans første billedbok for barn, og det er nok en av årets viktigste utgivelser. Jeg er brun har et tydelig budskap: Hvert eneste barn er verdifullt og perfekt akkurat som det er. Som forlaget skriver, er boken «en gledesstrålende feiring av den huden du er født med, av å være fantastisk og av å være deg!»

Stian Gulli: Det aller første oppdraget – Portalpilotene 1 (Aschehoug)

Gulli er en av årets debutanter, og han er klar for å presentere leserne med en portalfantasy. Melvin og Adi snubler over en portal under den gamle hoppbakken i skogen. Portalen forflytter dem til en dimensjon hvor konger, alver og magi er vanlig. Og takket være en misforståelse får de to bestevennene i oppdrag fra kongen å fjerne en livsfarlig, syresprutende drage. Den eneste kunnskapen de kan lene seg på, er Melvins ekspertise i både rollespill og drager.

Susanne Kaluza: Hvorfor har vi ikke president i Norge? (Cappelen Damm)

Susanne Kaluza jobber som daglig leder på Litteraturhuset i Oslo, men til våren debuterer hun som barnebokforfatter. I Cappelen Damms nye sakprosaserie for de yngste skal barna få svar på alle de rare spørsmålene de stiller. I Hvorfor har vi ikke president i Norge? besvarer Kalzua barnas spørsmål om politikk. For hva gjør egentlig en politiker? Kan barn stemme når det er valg? Og er det sånn at statsministeren faktisk bor på stortinget?

Nancy Springer: Den forsvunne markien (Cappelen Damm, Oversatt av Carina Westberg)

Eventyret til Sherlock Holmes’ lillesøster, Enola Holmes, har allerede blitt adaptert til en populær Netflix-film med Milly Bobby Brown i hovedrollen. Denne våren kan norske lesere stifte bekjentskap med den smarte og sjarmerende Enola. I Den forsvunne markien har moren til Enola forsvunnet, og Enola bestemmer seg for å finne henne. Jakten starter i London. Senere denne høsten utkommer også den andre boken i serien, Den venstrehendte damen.

Nina Borge: Outlaster (Gyldendal)

Nina Borge skriver om et tema som opptar mange unge gutter, nemlig gaming. I Outlaster stifter leseren bekjentskap med Adrian. Han leder CS-GO-laget sitt til mange seiere og nå forbereder de seg til en stor turnering. Men på skolen er han ikke like selvsikker. Adrian klarer ikke følge med i timene, skulker og risikerer å stryke i flere fag. Men om han fortsetter å skulke, får han ikke lov å delta i den kommende spillturneringen. Adrian er livredd for å svikte lagkameratene, og da aller mest Jos – hun som elsker å spille med ham.

(Hovedfoto Gulli: Kristoffer Eliassen. Hovedfoto Fuglehaug: Agnete Brun. Hovedfoto Lirhus: Finn Ståle Felberg)