Tjeldsund folkebibliotek i Troms er «Årets bibliotek 2024»

Tjeldsund folkebibliotek i Troms er tildelt prisen Årets bibliotek av Norsk bibliotekforening. De får prisen for å jobbe kreativt med litteraturformidling og inkludering og for å utgjøre en forskjell både lokalt og nasjonalt. Gjennom lokal forankring og målrettet arbeid for sine brukere skaper de også bevissthet om å løfte fram og bevare samisk språk, litteratur og kultur.

Prisen ble delt ut av sametingspresident Silje Karine Muotka under et arrangement på Deichman Tøyen i går.

Tjeldsund folkebibliotek har med entusiasme og pågangsmot gjort samisk litteratur, språk og kultur mer tilgjengelig og relevant for alle aldersgrupper i lokalmiljøet. Sammen med lokale aktører har de skapt flere arenaer for læring, samtaler og fellesskap. Tjeldsund er også et godt eksempel på at biblioteket er mer enn bare bøker. Det er også en møteplass, læringsarena og viktig for vårt språklige og kulturelle mangfold.

Biblioteket satser stort på lesefremmende tiltak, og sprer leseglede til folk i alle aldre. De satser særlig på å formidle samiskspråklig litteratur, og skaper med dette samhold og stolthet over den samiske kulturarven.

– Tjeldsund folkebibliotek imponerte juryen med sitt overskuddspregete arbeid og sterke engasjement, sier juryens leder Helene Voldner. Årets vinner jobber i et flerspråklig lokalmiljø, og gjør en innsats hver dag for å sikre at flere får tilgang til og kunnskap om en del av vår felles kulturarv. Gjennom et særlig fokus på samisk språk og litteratur, viser årets vinner hvordan vi kan inkludere alle i arbeidet med gode bibliotektjenester. Vi håper at prisen kan motivere andre bibliotek, avslutter Voldner.

Prisvinneren fikk et grafisk trykk, og overtar Bragestatuetten som ble tildelt folkebibliotekene kollektivt i 2013, som vinner av Brageprisens hederspris.

De nominerte til Årets bibliotek 2024 var: Tjeldsund folkebibliotek, Universitetsbiblioteket – OsloMet, Sunndal folkebibliotek, Nordmøre og Buran bibliotek, Trondheim.

