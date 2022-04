TikTok til overveldende respons

– Jeg er selv i målgruppen vi prøver å nå ut til, sier nettjournalist i Cappelen Damm, 22 år gamle Trine Weydahl. Sammen med forlagets markedsavdeling har hun startet Cappelen Damms TikTok-konto.

Under kontonavnet @cappelendamm poster Trine Weydahl videoer på videodelingstjenesten TikTok. Det sosiale mediet TikTok, der hvem som helst kan dele korte videoer, blir i all hovedsak brukt til å legge ut humoristiske klipp eller dansevideoer, men såkalte «BookToks-videoer», videoer der brukeren deler leseropplevelser og annet bokinnhold, er også blitt populært.

En liste utarbeidet av The Knowledge Academy viser at bøker som Six of Crows, Throne of Glass og The Cruel Prince hadde flere millioner hashtags på TikTok i fjor. Six of Crows så mange som 707,5 millioner.

– Ønsker å engasjerer nye lesere

I fjor var også året da TikTok-bøker entret norske bokhandler for fullt. I flere bokhandler fantes egne «BookTok»-hyller med bøkene som ble anbefalt på TikTok under hashtaggen #booktok. Men det er nytt at forlagene begynner å kaste seg på TikTok-trenden.

Cappelen Damm og Weydahl bruker TikTok til å dele forlagets egne bøker, men typiske «TikTok»-bøker som tidligere nevnte The Cruel Prince dukker også opp på kontoen.

– Vi ønsker å engasjerer nye lesere som har kommet, men også skape humor og gi tips til de som har lest i mange år allerede, sier Weydahl.

Ikke helt klar

Gyldendal forlag har god erfaring med å bruke digitale plattformer for å nå ungdom. I 2020 ble ungdomsromanen Dette blir mellom oss av Alexander Kielland Krag postet bit for bit på Instagram der boka fikk over 7000 lesere. Likevel er markedssjef Astrid Snipsøyr ikke helt klar for TikTok.

– Vi i Gyldendal følger også med på fenomenet «BookTok», og synes det er veldig interessant å se på hvordan dette kan påvirke ungdoms valg av bøker. Vi vurderer kontinuerlig om vi kan ha nytte av en egen TikTok-konto, og hvordan vi eventuelt kan treffe med riktig innhold og riktig «stemme», sier Snipsøyr som også synes at sosiale medier er en viktig plattform for å nå ungdom.

– Digitale plattformer og sosiale medier er selvfølgelig viktig for å nå ungdom, og for denne målgruppen er nok anbefalinger fra venner eller folk de stoler på ekstra viktig. Tradisjonelle «reklamebudskap» er vanskelig å nå fram med, sier Snipsøyr.

Spre leseglede

Selv om TikTok-kontoen ikke er på plass helt ennå, understreker Snipsøyr at de i Gyldendal er glade for alt som kan påvirke ungdoms lesevaner i positiv retning.

– Alt som kan få ungdom til å lese mer bøker ønsker vi velkommen! Vi skulle imidlertid gjerne ønsket oss at bokhandlere som lager «BookTok»-utstillinger ikke bare stiller ut de engelske utgavene, men også synliggjør norske utgaver når det finnes.

Bøkene Cappelen Damm og Weydahl deler er hovedsakelig norske, men ikke nødvendigvis nye, og heller ikke utelukkende Cappelen Damms egne utgivelser.

– Målet vårt er å spre leseglede og leselyst, ikke bare å få solgt bøkene våre, sier Weydahl. – Jeg er veldig for at vi skal promotere mer enn bare våre egne bøker, og vil kunne lage innhold med bøker jeg selv elsker, eller som jeg har hørt mye bra om, selv om det ikke er Cappelen Damm sine bøker. Dette tror vi også bidrar til å gi innholdet troverdighet og det at vi har valgt denne typen «tone-of-voice» tror vi bidrar til økt engasjement på siden vår.

På Cappelen Damms TikTok-konto finner man derfor flere av Weydahls personlige favoritter. Det personlige innholdet er en viktig del av motivasjonen bak kontoen, og hun deler derfor både norske og engelske bøker.

Engelsk når ut

Teksten i videoene er på norsk, men stemmene som er satt på er engelske. Dette er fordi de mest populære lydklippene er engelske, forklarer Weydahl.

– Vi skriver som oftest på norsk, men har engelske lyder som vi legger på videoen, enten det er sanger eller lydklipp, som trender, sier hun.

– Må man bruke engelsk for å nå en ung målgruppe?

– Ja, man må absolutt forholde seg til engelsk når man når ut til ungdommen, men ikke bare engelsk. Å bruke populære lyder på TikTok for å nå ut til nye følgere, og havne på «For You»-siden er et godt redskap og de lydene som er populære er oftest engelske. Målgruppen vår er rundt 16-24 år, og vi tenker det er en målgruppe med mye kjennskap til engelsk.

Respons

Det personlige i Cappelen Damms TikTok-konto har nådd ut. Weydahl er svært fornøyd med responsen.

– Responsen fra følgerne har vært overveldende positiv og engasjerende! Etter vår første måned hadde vi over 250 000 visninger på kontoen vår totalt, og flere videoer med 25 000+ visninger. Vi får også inntrykk av at mange er fornøyde med innholdet vi lager. De som følger oss oppfordrer til nye typer videoer, skriver anbefalinger i kommentarfeltene og diskuterer bøkene som blir postet, sier hun.