Tiger til Egmont

Forfatter og forlegger Tiger Garté er i vinden. Nå går han fra han stillingen som forlegger i Goliat Forlag til en redaktørstilling i Egmont Publishing. I mars kommer han i tillegg ut med ny bok.

Forfatteren

Vi tar boka først. Romanen Dette dreper oss (Vigmostad&Bjørke) er ei bok forfatteren har jobbet med over flere år. Dessverre har teksten vist seg bli skremmende realistisk og aktuell. Boka kretser rundt det moderne begrepet «prepping» (avledet av to prepare), en livsanskuelse hvor man på egen hånd setter alt inn for å forberede seg og sin nære familie, på å kunne møte en fremtidig katastrofe, eller en pandemi.

Det er nettopp pandemien som viser seg i mars i fjor som får bokas to hovedpersoner – far og sønn – til å flykte ut i ødemarka for å leve selvberget i isolasjon. Far, Embrik er «prepper» og har forberedt seg på situasjonen i flere år, men det nye livet blir selvfølgelig likevel ikke som han hadde tenkt.

Det er nå åtte år siden Gartés seneste roman Fuglehotellet, og som i 2012 var nominert til Bokhandlerprisen.

Forleggeren

Tiger Garté (f. 1982) har solid fartstid fra bokbransjen. Han startet opp som forlagsredaktør i Juritzen forlag i 2009. Fem år senere fikk han styre sitt eget imprint, Tigerforlaget hos Aschehoug. I 2017 ble han så forlegger i krimforlaget Goliat.

Nå flytter han altså til utgiverkjempen Egmont Publishing (fra nyttår: Story House Egmont), hvor han er ansatt som redaktør i forlagsavdelingen Egmont People. Her skal han bidra til å styrke satsningen på sakprosa. Han tiltrer stillingen 1. mars.

Til BOK365 forteller Garté at redaktørstillingen i Egmont kom på et riktig tidspunkt:

– Dette var noe jeg fikk lyst til å gjøre. Her vil jeg kunne kombinere min interesse for bøker med min erfaring fra massemarkedet, logistikk og sosiale medier. Samtidig skal jeg jobbe med å finne og utvikle stories vi kan satse videre på.

– Jeg har hatt svært gode år i Goliat, men alt har vel sin tid. Forlaget står godt rustet på en portefølje for framtiden, og jeg gleder meg til å lese kommende utgivelser.

