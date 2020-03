– Tapte 70 000 på én dag

Vilde Kamfjord og andre forfattere og kulturarbeidere har tapt et halvt års honorarer denne uka. Forfatterforeningen etterlyser tiltak.

Kløften mellom honorar og lønn viser seg ekstra dyp i disse koronatider. Da alt av kulturarrangementer denne våren ble avlyst, var det mange som plutselig gikk på tap fordi de fleste forfattere, musikere og kunstnere mottar honorar og ikke har vanlig lønn.

Vilde Kamfjord i Lillehammer var en av dem. Kamfjord regnet sammen forventede honorarer på 70 000 kroner som forsvant i løpet av ett døgn. Dessuten er det ingen som booker forfattere i disse dager siden det er høyst usikkert når hverdagen blir vanlig igjen. Vilje Kamfjord har i mange år jobbet som produsent for Den kulturelle skolesekken (DKS) og står bak utvikling av flere metoder for litteraturformidling, blant annet Barnebokbad. Hun debuterte i fjor med boka På omveien hjem .

– «Viken viser vei», er vel mottoet, og akkurat i denne saken var Viken-regionen tidlig ute med å si at kunstnerne ikke skulle lide og det ser ut til å ha dannet presedens for en del andre regioner, sier Kamfjord.

– Men å gå på små kommuner eller biblioteker som har booket kurs, lesinger, debatter, det ser jeg ikke for meg at så mange kan gjøre, sier hun.

– Min «garanti» for å komme gjennom denne tiden, er at jeg har en mann med vanlig jobb, og slik skal det jo ikke være.

Poet mister 60.000

Poeten Henning Bergsvåg skrev på facebook at han går glipp av 60.000 kroner i honorarer:

– Forfatterforeningen er på ballen med nettsak angående oss frilanseres situasjon i corona-tidene. Jeg er den typen forfatter som har gjort hyperaktiv arrangementvirksomhet til en levevei ved siden av bøkene, og rammes kraftig her når lønnen stopper helt.

Torgrim Eggen svarte at tallet for hans del var 40.000, mens Tore Renberg melder om at han går glipp av 100.000 kroner frem til august, og for mange forfattere er arrangementsvirksomhet den eneste inntekten ved siden av bokutgivelser, noe som for de flestes del ikke skjer hvert år.

NFFO, foreningen for sakprosaforfatterne melder at de hjelper til:

– Siden situasjonen er særlig dramatisk for våre frilansmedlemmer, betaler vi fullt honorar til alle som var hyret inn til oppdrag i vår regi. Vi anbefaler alle andre arrangører å gjøre det samme, sier generalsekretær Arne Vestbø.

Amnesti fra Kulturrådet

Direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet gjør sitt for å hjelpe arrangører som har fått støtte fra Kulturrådet til å arrangere og lønne forfattere den nærmeste tiden:

– Dersom du har fått tilskudd fra Kulturrådet og er rammet av omstendigheter rundt koronaviruset, vil alle utgifter som det er gitt tilskudd til bli dekket, til tross for at tiltaket ikke er gjennomført. Dette inkluderer budsjetterte utgifter til forberedelse og selve gjennomføringen av tiltaket, for eksempel utgifter til utøvere eller artister, skriver hun.

Etterlyser handling

Heidi Marie Kriznik i Den norske forfatterforening etterlyser handling:

– Det er hyggelig at Erna Solberg oppfordrer folk til å kjøpe og reklamere for gode bøker, men dette hjelper ikke mye for forfattere som ikke bare mister oppdrag, men heller ikke får nye oppdrag. Jeg forventer at det må komme flere tiltak for den utsatte gruppa som forfattere er. Endra permitteringsregler er bare bra for de som har AS.