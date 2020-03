– Folk tar gjerne med en ekstra bok

I følge bokhandlerne er hamstring ikke bare forbeholdt matbutikkene. Men de melder også om færre kunder.

– Det er mye færre kunder enn tidligere, forteller Sylvia Gjervik, butikksjef hos Norli Strandgaten i Bergen.

Det er stille i norske bokhandlere. Koronafrykten har fått mange til å holde seg inne, og vekk fra butikkene. Dette merker de i Bergen:

– Det er veldig få av byens innbyggere som er ute. Det er nesten ikke biler eller folk i sentrum.

– Ikke overarbeidet

Dette merker de også på Norli Galleri, hvor daglig leder Janicke Troe oppsummerer:

– Vi er ikke akkurat overarbeidet nå, men det blir veldig rent og ryddig i butikken, da.

Norli Strandgaten melder at Antibac-stasjonene i butikken er i ferd med å gå tomme, men at for kundene som kommer innom er det «business as usual»:

– De vil jo fremdeles ha litteratur og anbefalinger, sånn som ellers. Vi har utstillinger med «karantenelitteratur» og «hjemmekontorlitteratur», hvor vi fronter tykkere bøker. For eksempel Dostojevski eller Amalie Skram – de bøkene man enda ikke har lest, men har en gyllen mulighet til å lese nå, forteller Gjervik.

– Er det noen som har hamstret bøker?

– Nei, men folk tar gjerne med seg en ekstra bok.

Forberedt på stengte skoler

Også i Stavanger merker de coronavirusets effekt på virksomheten.

– Det er jo roligere, og ikke å legge skjul på mindre folk ute i gatene, men jeg tror kjøpesentrene merker det mer enn oss som ligger på gateplan, forteller Margrethe Laurhammer, butikksjef hos Ark Prostebakken i Stavanger.

Her har det vært tilløp til hamstring fra kundene.

– Det har vært en del som har hamstret bøker, fordi flere mistenkte at skolene og barnehagene kom til å bli stengt. Det har vært en del i kommunen som har holdt barna hjemme denne uken, så det er mange som har forberedt seg på dette.

Men noen massiv hamstring har det ikke vært:

– Folk handler mye forskjellig, for å dekke husstanden. De kjøper både spill, puslespill og bøker, forteller Laurhammer.

Rolig – men ingen krise

– Dagene er litt roligere. Kundene kommer i bølger, noe som er forholdsvis vanlig, men nå tar det litt lenger tid mellom bølgene. Jeg merket større forskjell på toget på vei til jobb i dag, forteller Dina, medarbeider på Norli Sandvika.

Bokhandelen befinner seg inne på Sandvika storsenter, som ligger seg utenfor Oslo, og er ett av Norges største kjøpesentre. Hun forteller at kjøpemønsteret ikke har forandret seg hos kundene på grunn av viruset:

– De vil ha det samme som vanlig, som bøker og kort.

Samme opplevelse av situasjonen har de på kjøpesenterets andre Norli-butikk, Norli Nye Sandvika.

– Det er kanskje litt mer stille, men vi opplever absolutt ikke noen krisedager. Vi blir overrasket hver kveld, for tallene er greie, forteller Sigrid Baldersheim og Håkon Edvardsen.

– Men vi får se nå som SATS i overetasjen her er stengt, legger de til.

De forteller også at driften går som normalt ellers.

– Vi bestiller bøker. Skolesekkene er kommet, og påskekampanjen, som starter mandag, er også kommet. Det er en del som kjøper mye bøker, men det er nok grunnet Mammut fremdeles.

Ingen føringer fra kjedekontorene

– Nå må vi ha litt is i magen. Vi skal selvsagt ha nyhetene inne, men vi trenger ikke ta helt av, for å si det sånn, sier Gjervik i Bergen, angående hvorvidt bokbestillingen går som normalt.

Situasjonen er lik i Stavanger.

– Vi har jo nettopp startet ny pocketkampanje, så vi har mye varer i butikk. Men jeg roer ned bestillingene nå, og ser an situasjonen. Det er jo ikke vits å sitte med en bugnende butikk, hvis det ikke kommer kunder de neste to månedene, sier Laurhammer.

Alle butikkene BOK365 har vært innom forteller at de ikke har fått noen spesielle føringer fra kjedekontorene på hvordan den daglige driften skal fortone seg i disse krisetider.

– Vi drifter butikken som normalt til vi mottar andre føringer, og har lagt inn bestillinger som vanlig, forteller Norli Sandvika.

– Vi har ikke fått noen spesielle føringer, enn å selvfølgelig følge rådene fra Folkehelseinstituttet, sier Gjervik i Bergen.

I Stavanger tar de smittevernet seriøst.

– Vi har fått beskjed fra kjedekontoret at det er ekstra viktig med hygieniske tiltak. Siden vi har en butikk som går over flere etasjer, har vi en hyppigere rengjøring av dørhåndtak og gelender. Ellers får vi daglige oppdateringer fra ARK sentralt med råd fra FHI. Vi har også fått beskjed om å unngå reisevirksomhet, og at vi godt kan avstå fra aktiviteter i jobbsammenheng utenfor butikk. Men nå er jo alt her i området avlyst uansett, sier Laurhammer.

Ikke bekymret

– Vi er ikke nervøse, men tenker jo litt på hvordan vi kan løse det om det blir verre, sier Baldersheim og Edvardsen på Norli Nye Sandvika.

Bokhandlerne opplyser at de ikke er nervøse for eventuelle permitteringer, slik andre bransjer har sett. Men de er beredt på at det blir andre boller fremover, og at det nok kommer til å bli mindre salg fremover.

– Det er jo en ubehagelig situasjon og det er spesielle tider. Bergen er en stor turistby, og vi selger til vanlig enormt mye turistlitteratur. Det har det ikke vært så mye av de siste dagene, sier Gjervik i Bergen.

– Må ha is i magen

Trine Stensen i Bokhandlerforeningen har ikke besvart henvendelser fra BOK 365 de siste tre dagene, men Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen tar telefonen.

– Vi har ikke snakket med bokhandlerforeningen ennå, men skal helt sikkert ha en dialog.

– Frykter du at forlagene får problemer med å selge vårens bøker til butikkene nå?

– Man risikerer jo at fysiske bokhandel får færre besøk. Omsetningen totalt er jeg ikke så bekymret for ennå. Folk er mer hjemme og har bedre tid. Les digitalt, om mulig, det finnes strømming og ebøker. Jeg vil tro at konsumet heller går opp enn ned, men den gjenstår å se i hvor stor grad dette reduserer volumet.

– Du frykter ikke at kjedene innfører kjøpestopp?

– Når du driver butikk, vet du at du må ha det nyeste. Nå må vi ha is i magen, vi er ikke i fronten av noen krig som for eksempel reisebransjen er, sier Kristenn Einarsson.