I desember har vi utfordret en rekke forlagsfolk til å A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Dagens framsnakker er Eirik Bø, forlegger i Pelikanen forlag. Han trekker frem en roman fra eget forlag:

Det er jo ikke vanskelig å fremsnakke egne bøker, og det selvfølgelig flere jeg gjerne ville trukket fram, men hvis jeg må velge én, så vil jeg gi en ekstra håndsrekning til en roman som kom i november, og som derfor ikke har fått all den oppmerksomheten den har fortjent, ennå!, og det er danske Janus Kramhøfts sterke og rørende bok «De nærmeste».

Den gir en både usminket og ydmyk skildring av et ekteskap, av et nært forhold til en suicidal venn, og en opprivende beskrivende av hovedpersonens eskalerende alkoholisme, og så er den så godt skrevet og balansert skildret at du som leser engasjerer deg veldig i skjebnene du blir presentert for. Eller som Arne Borge skrev i Morgenbladet: «Hvis du skal lese én roman til om samlivsproblemer og drikkfeldighet …».

Lars Fiske på No Comprendo Press

– Og fra et annet forlag?

– Når det gjelder andre forlags bøker er det selvfølgelig enda mer å ta av, og jeg synes det har vært en god bokhøst, spesielt hvis man roter litt rundt i navn som vanligvis ikke har preget de norske bestselgerlistene, og ikke minst mange gode bøker fra mindre forlag, både skjønnlitteratur og sakprosa. Det gleder meg.

Når jeg uansett må peke på én av de jeg har lest, faller jeg ned på den alltid uforlignelige tegneserieskaperen Lars Fiske som med sin «Ta imot», gitt ut på No Comprendo Press, har skrevet og tegnet en slags tegneserielitterær selvbiografi der han bruker både sin egen unike stil og palett, samtidig som han også parafraserer de kunstnerne og tegneserieskaperene som har formet ham fra barndommen av og fram mot moden kunstner.

Bare Tin Tin-forsiden på boka er jo verdt et studium. Jeg har jo selv både tråkka rundt, og jobba på Tronsmo bokhandel, hvis tegneseriekjeller også har forma Fiske, så det er mye gøy og gjenkjennelig der for dem av oss som har den legningen, for å si det sånn.