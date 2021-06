Sultprisen til Morten Langeland

Morten Langeland er tildelt Sultprisen for 2020.

Sultprisen ble delt ut onsdag formiddag, under en digital prisutdeling direkte fra Gyldendalhuset i Oslo. Prisen blir annethvert år tildelt et «eminent yngre forfatterskap», og i år var dette Morten Langeland.

Det var legatstyremedlem Bernhard Ellefsen som holdt pristalen. Den kan leses her.

Debuterte i 2012

Morten Langeland (f. 1986) debuterte i 2012 med diktsamlingen Æ æ å. I 2016 ble han tildelt Stig Sæterbakkens minnepris for sitt forfatterskap. Diktsamlingen Svamp (2019) høstet strålende kritikker, og høsten 2020 utga han sin første prosabok, Barbar.

Langeland jobber nå med Sørgerender, en roman som er planlagt utgitt til høsten.

Langeland skriver litteraturkritikk i Klassekampens Bokmagasin og inngår i redaksjonen til forlaget H//O//F.

«Det er en stor ære og inspirasjon å få Sultprisen. En glede å bli lest grundig og en fin påminnelse om at man kanskje gjør noe riktig med forfatterskapet. At listen over tidligere prisvinnere er så sterk, gjør meg ekstra stolt,» sier Langeland.

Delt ut siden 1998

Gyldendals legatstyre består av Geir Mork (leder), Kaja Schjerven Mollerin, Tonje Vold, Knut Hoem og Bernhard Ellefsen.

Sultprisen er en litterær pris utdelt av Gyldendal siden 1998. Prisen deles ut til «et eminent yngre forfatterskap» uavhengig av hvilket forlag forfatteren er tilknyttet. Prisen er på 250 000 kroner.

Tidligere prisvinnere

1998: Jonny Halberg

1999: Hanne Ørstavik

2000: Thure Erik Lund

2001: Øyvind Rimbereid

2002: Trude Marstein

2003: Tone Hødnebø

2004: Nils-Øivind Haagensen

2005: Pedro Carmona-Alvarez

2006: Steinar Opstad

2007: Kyrre Andreassen

2008: Carl Frode Tiller

2009: Gunnhild Øyehaug

2010: Ingrid Storholmen

2011: Gaute Heivoll

2012: Ingvild H. Rishøi

2013: Eirik Ingebrigtsen

2014: Alfred Fidjestøl

2015: Lars Petter Sveen

2016: Johan Harstad

2018: Maria Parr