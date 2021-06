Stueland får Strawberrys litteraturpris

Juryen er det litterære Råd i Den norske Forfatterforening og arbeider uavhengig. Prisen på 100 000 kroner, deles første gang ut til Espen Stueland.

— Jeg er utrolig glad og takknemlig for å motta Strawberrys rause Stemme savnet-pris. Wow. Det er en dobbel ære å motta den som den første, i og med at det er en helt ny litterær pris Strawberry Publishing nå lanserer. Det gjør prisen ekstra gjev at det er Forfatterforeningens litterære råd som utgjør juryen. Å overlate til Rådet å gjøre vurderingen er en tillitserklæring og en garanti for uavhengighet. Så tusen takk til både Strawberry og Rådet, sier Espen Stueland.

— I et intervju har forlagets Alexander Even Henriksen sagt at prisen skal gå til en forfatter som benytter en «ny litterær form» og at dette gjerne kan være en forfatter som skriver poesi. Det er modig og aldeles strålende – og gøy! – at det opprettes en pris som kombinerer det å ha en spisset, estetisk orientert målsetning, samtidig som det er åpen hvilken sjanger som prisvinneren benytter. Jeg er oppriktig rørt av at det signaliseres så tydelig at prisen skal gå til noen som arbeider i poesi-sjangeren. Det er uvanlig og djervt. Jeg håper dette vil gi resultater for forlaget, sier Stueland.

– For min egen del vil jeg si at jeg er utrolig glad for anerkjennelsen som ligger i å være tildelt Stemme savnet-prisen, og pengene vil komme godt med, avslutter Stueland.

Espen Stueland debuterte som forfatter i 1992 med diktsamlingen Sakte dans ut av brennende hus. Siden debuten har Stueland utgitt tretten bøker i ulike sjangre. Lyrikk, en roman, essaysamlinger og gjendiktninger. Stueland har også vært aktiv som kritiker og som redaktør av tidsskriftet Vagant. I juryens begrunnelse står det blant annet: «Når juryen allikevel har falt ned på at Espen Stueland fortjener å være første mottaker av prisen, så er det fordi forfatteren med sine seneste utgivelser har sprengt grenser, både i eget forfatterskap og i norsk litteratur generelt.»

Les hele juryens begrunnelse: her.

En verdig vinner

— Stemme savnet skal gå til en forfatter som kan sies å tilføre norsk litteratur en ny stemme, et nytt perspektiv eller en ny litterær form. Alt det kan sies om Espen Stuelands virke. Han er en verdig vinner, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening.

— Jeg er sikker på at prispengene på 100 000 kroner vil bidra til flere sterke verk, og nye perspektiv fra Espen Stueland. Jeg vil spesielt vektlegge at Stueland ikke bare skriver om tema som klimakrisen, men også om litteraturen og hvordan det litterære språket kan gi oss ny innsikt og forståelse, sier Kriznik og gratulerer Stueland med vel fortjent pris.

– Strawberry Publishing er en utfordrer i forlagsbransjen, og vi ser det som naturlig at vi løfter frem utfordrerne. Prisen skal gå til en forfatter som bryter etablerte normer. Den skal fremheve de originale og nyskapende stemmene – forfattere som kommer fra nye vinkler og fra ulike bakgrunner og slik beriker den norske skjønnlitterære floraen, heter det fra Alexander Even Henriksen, administrerende direktør i Strawberry Publishing.