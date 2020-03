Strawberry tilbyr karantene-krim

Strawberry Publishing gir bort prisnominert ungdomsroman og krim til alle hjemmeværende nordmenn.

– Da vi fikk bekreftelsen på at skoler og barnehager stenger ned, hadde vi en kjapp iderunde på hvordan vi som forlag kunne gjøre noe positivt. Ideen om å gi bort to av våre beste bøker kom raskt, og både Thomas Enger og Katrine Engberg ble veldig glade for å kunne bidra, sier forlegger Jonas Forsang.

Strawberry Publishing åpner i disse dager for at nordmenn i karantene kan få lese prisnominert ungdomsroman og krim – helt gratis. Thomas Engers Enkebyen og Katrine Engbergs Krokodillevokteren kan lastes ned gratis som e-bok via nettstedene til Adlibris, Tanum, e-bok.no og ARK. Forlaget opplyser at på sistnevnte portal vil det av tekniske årsaker koste 1 krone å laste ned bøkene.

Tom Egelands siste bok om Bjørn Beltø, Codex, vil også bli tilgjengelig for nedlastning i løpet av dagen. Som e-bok og lydbok.

Populært interaktivt tegnekurs

Denne uken har også Hans Jørgen Sandnes som sammen med Jørn Lier Horst utgir barnebokseien om Detektivbyrå Nr. 2, invitert til gratis tegnekurs på nett.

Mandag, tirsdag og torsdag denne uken kan alle barn lære seg å tegne Oliver, Tiril og Åtto på Detektivbyrå nr. 2 sin Facebookside. Mandag 16. mars klokken 13:00 var det duket for første livesending, og over tusen barn og voksne fulgte ivrig med.