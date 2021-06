Satser i Øst-Finnmark

John Thomasgaard skal åpne Norli-butikk i Vadsø, og er på jakt etter bokhandler med kremmerånd og fagkunnskap.

Det er blitt skrint med bokhandlere helt nordøst i riket. Etter at Libris i Kirkenes ble lagt ned og Notabene gikk konkurs, har Vadsø Libris/Kontorspar vært den siste knappenålen på denne delen av norgeskartet. Familien Sundqvist har drevet butikken gjennom to generasjoner, men nå kaster senior Johnny og junior Ørjan kortene, for å rendyrke satsingen på Kontorspar-delen.

Vil opprettholde boktilbudet

Det er Norli i Hammerfest, ARK i Alta og Fri-bokhandel i Kjøllefjord og Lakselv. Men i Øst-Finnmark blir det null bokhandler igjen når Sundqvist-familien pakker sammen. Nå ønsker Norli å rykke inn med butikk i Vadsø:

– Den viktigste grunnen er at vi som stor aktør har mulighet til å sørge for at boktilbudet i Øst-Finnmark opprettholdes, sier Norli-sjef John Thomasgaard.

Større omland

Derfor har de søkt etter «en engasjert, kompetent og ansvarlig lokaleid kjedemedlem eller butikksjef ansatt av Norli. Dette er en utfordrende og spennende stilling der kremmerånd, lederegenskaper og fagkunnskap om bok og butikkdrift er avgjørende og du sammen med dyktige kolleger har ansvaret for driften og utviklingen av butikken.»

Finnmarksbyen har i underkant av 5000 innbyggere. Er det livsgrunnlag godt nok til å drive en bokhandel?

– Vadsø by er marginal, men med bredt utvalg og et større omland skal dette går fint. Men det må på plass en dyktig bokhandler, sier Thomasgaard, og legger til: – Libris-butikken har som bokhandel hatt en omsetning på ca. 4 mill. Vi tror det skal være grunnlag for en kombinert bok- og lekebutikk i Vadsø. Koblet på Norli.no, og med en fleksibel og gunstig leieavtale tror vi det skal være mulig å løfte det videre.

– Blir neppe rike

Søknadsfristen gikk egentlig ut i går, men døra står fremdeles på gløtt for de som vil pælme seg på og vise sin interesse. Skulle noen ønske å ta med flyttelasset og satse på ny frisk i finnmarksbyen, kan de glede seg over Finnmarksfradrag på 15.500 kroner og årlig skattefri nedskriving av studielånet på inntil 10 prosent av det opprinnelige lånebeløpet.

Og økonomien for Norlis del?

– Med vår effektive struktur skal vi kunne klare det uten at det koster oss penger, men vi har heller ikke noen forventing om å bli rike av dette, sier John Thomasgaard.