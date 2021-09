Strawberry overtar Panta-forfattere

Alexander Elgurén nedskalerer forlagsdriften og satser på nettbokhandel.

Pantagruel gjør et strategi-skifte og satser på digital-bokhandel. Samtidig gjør forlaget et rettighetssalg som medfører at forfatterporteføljen finner veien til Strawberry Publishing.

Krevende år

– Etter mange gode år ble 2020 et krevende år med corona og lavere boksalg. Men vi lærte også mye og så mulighetene til å øke salget i sosiale og digitale kanaler da bokhandlerne stengte. Vi tok grep og startet vår egen nettbokhandel – Gnistr.net – som har blitt suksess. Nå kjennes tiden moden for å satse mer digitalt og da ble en del av løsningen å overføre noen av våre mest omfattende forfatterskap til Strawberry, sier forlagssjef Alexander Elgurén i Pantagruel Forlag.

Det ble også et turbulent år for forlaget i media, med kontroverser rundt forlagets avtaleforhold med norske forfattere. I kjølvannet av dette meldte Panta seg ut av Forleggerforeningen.

Fokus på færre

På oversatt-fronten har Panta gjennom årene hatt flere roman-suksesser som har landet høyt på bestselgerlistene, med forfatternavn som Delia Owens og Liane Moriarty.

Fremover blir det store endringer i utgivelsesprofilen:

– Vi skal fokusere på et fåtall nye forfatterskap, og få en enda tydeligere profil gjennom nettbutikken Gnistr.net. Derfor har vi i lengre tid hatt en dialog med Strawberry Publishing, noe som har blitt godt mottatt av både agenter og forfattere, og vi føler oss derfor meget komfortable med å overlate stafettpinnen til utfordrerne i Universitetsgata. Det har vært en glede å jobbe med Strawberry-teamet, det er et utrolig profft team de har bygd opp. En hyggelig bieffekt er naturligvis at dette også fristiller nødvendig startkapital for vår nye satsing, sier Elguren.

Over til Strawberry

Det betyr at en av verdens mestselgende forfattere, Delia Owens, med fenomenet Der krepsene synger nå får jordbær på coveret. Det samme gjelder forfattere som Liane Moriarty, Malin Meekatt Birgersson, Elizabeth George, Anne Bågstam, Tove Taalesen og en rekke andre.

– Vi er svært glade over å få noen av verdens ledende forfattere i stallen. Det er snakk om en rekke forfatterskap og nesten samtlige redaktører i Strawberry er på et eller annet nivå involvert i denne rettighetsovertakelsen. Samarbeidet med Elgurén og hans team har vært en positiv opplevelse, og vi er glade for den mottakelsen dette har fått hos våre nye Strawberry- og Bastion-forfattere, sier Alexander Henriksen, administrerende direktør i Strawberry Publishing.