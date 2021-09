Et kapittel uten restriksjoner

KAPITTELFESTIVALEN: Midt under festivalen kunne Sølvberget åpne for fullt hus.

– Det er så lenge siden at jeg nesten har glemt ut hvordan det er, uttalte bibliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg, etter at de fikk vite at Norge skulle åpnes igjen.

Årets Kapittel-festival, som ble avsluttet i går, ble dermed noe helt utenom det vanlige. Da det ble gitt grønt lys for gjenåpning, kastet festivalarrangørene ved Sølvberget bibliotek- og kulturhus i Stavanger seg rundt og jobbet på spreng for å klargjøre for et større publikum.

– For en uke det har vært

Da festivalen gikk mot slutten hadde de hatt besøk av 8012 publikummere, til tross for tre dager med restriksjoner.

– For en uke det har vært. Det siste året har vi etter hvert blitt gode på smittevern, men det er jo ikke helt det samme å arrangere festival med avstand. Så da det ble klart at alle restriksjoner skulle opphøre lørdag, stod jubelen i taket her på Sølvberget. Det ble en uforglemmelig avslutning på årets festival, og det var godt å klemme en kollega igjen, sier festivalsjef Siri Odfjell Risdal i sin oppsummering av festivalen.

Ingen ble hjemme

Tema for årets festival var «Hjem» og av 130 arrangementer blir åpningsarrangementet med Frode Grytten Beat Band, møtet med den tyske forfatteren Judith Hermann, og Sumaya Jirde Alis Kielland-foredrag nevnt som høydepunkter.

– Det å lage festival under en pandemi har vært veldig krevende, og jeg er utrolig imponert av alle ansatte og frivillige på Sølvberget, som har snudd seg rundt og tatt alle utfordringer på strak arm. Og selv om noen få gjester måtte delta på skjerm i år også, blant annet Camilla Stoltenberg som plutselig fikk det travelt med å gjenåpne landet, ble ingen arrangementer avlyst i år. Det er vi stolte av, sier festivalsjefen.

Skulder ved skulder

Kapittelfestivalen har vært arrangert siden 1995 og er i dag et av landes største kulturarrangementer. I år arbeidet 70 ansatte og 80 frivillige med å få festivalen i havn.

– Kapittelfestivalen er et felles løft for hele organisasjonen på Sølvberget. Vi legger andre oppgaver til side og jobber seint og tidlig, skulder ved skulder med de frivillige som vi her helt avhengige av. Jeg er sliten og lykkelig, mett på gode opplevelser og fine forfattermøter. Byen trenger litteraturen. Vi er med på å bringe forfatterne og publikum sammen. Historiene som blir fortalt gjør oss klokere, slår sjefen for Sølvberget, Anne Torill Stensberg, fast.

Flere av arrangementene kan strømmes på festivalens nettside.