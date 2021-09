Klart for sakprosafestival

Linn Stalsberg lover et blikk inn i uvirkeligheten når hun nå inviterer til den niende utgaven av Norsk sakprosafestival i Oslo.

Årets overskrift på festivalen på Litteraturhuset i Oslo 23. oktober er Velkommen til Uvirkeligheten.

Det forklarer festivalsjef Linn Stalsberg på følgende vis:

– Alle andre år har Sakprosafestivalen blitt kalt: Velkommen til Virkeligheten, nettopp fordi sakprosaens rolle er å være faktabasert, sann, beskrive verden som den er, undersøke, avsløre, analyse og hjelpe oss å forstå.

– Men i 2021 er vi mange som synes virkeligheten begynner fortone seg uvirkelig.

Hovedgjest: Carsten Jensen

Men helt virkelig er det at det i år blir festival også, slik det ble under den pandemibefengte høsten 2020. Men i år som i fjor med en viss begrensning på plasser. Og i år som alle år arrangeres festivalen av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Kjente og kjære navn kan som vanlig ventes, til de tre ulike festivalscenene rundt om i huset:

– Årets hovedgjest er danske Carsten Jensen, som åpner festivalen med et foredrag som tar opp i seg årets store tema: Uvirkeligheten i vår samtid. Han nyeste bok, Øvelser i avskjed, oppsummerer mye av samtidens store dilemmaer. Samtidig som Jensens personlige drama under pandemien da stesønnens brått dør, også knytter det personlige opp mot politikken i vår tid.

Klima og begjær

– Og ellers på programmet?

Ellers skal vi ha debatter om sosialdemokratiet og det uvirkelige hatet mot Arbeiderpartiet, og – her kommer blant andre Oslos varaordfører Kamzy Gunaratman og svenske Ali Esbati. Vi skal snakke om vi virkelig kan bli rike bare vi sparer smart, med blant andre Mimir Kristjansson og Luksusfellens egen forfatter, Lene Drange. Fra Nord-Sverige kommer samiske Elin-Anna Labba for å snakke om mennesker forhold til natur, og for å diskutere dette opp mot vindmølledebatten med Anders Totland.

– Vi spør også om karikaturtegninger kan representere virkeligheten mer presist enn vi klarer med fakta og rene ord, når Fett-redaktør og forfatter Sumaya Jirde Ali bokbader bokaktuelle Erle Marie Sørheim. I tillegg skal Peder Kjøs ta praksisen sin opp på scenen, når han driver parterapi med Sissel Gran og Magnus Marsdal – der både begjær og klima står i fokus. Siden vi ikke får reist så mye under pandemien, inviterer også til et reiserom, der vi blant annet skal utforske om sannheten om Russland er lettere å finne i en tegneserie enn fra nyheter og medier.

Frarøves virkeligheten

Stalsberg mener det er nok å ta av for sakprosaen, når det skal dykkes ned i den uvirkelige virkeligheten.

– Eksemplene er mange. Det er en helt uvirkelig pandemi, med et uhyre omstillingsdyktig virus vi sliter med å bli kvitt. Det er en uvirkelig klimakrise og økologisk katastrofe, som vi vet enormt mye om, men på tross av fakta, forskning og sakprosa enn så lenge ikke evner å gjøre noe virkelig effektivt med. Sosiale medier leverer fake news, kjappe overskrifter og konspirasjoner om alt og intet, noe som ikke bidrar til mer virkelighet i monitor, men tvert imot, forvirrer den, bedøver deg og frarøver oss den.

Går bak overskriftene

– Mennesker i dag frakobles naturen, vi frakobles andre mennesker og vi frakobles muligheten til å finne ut hva som er virkelig og hva som er sannest mulig. Hvem kan vi stole på, hva er sant, hvordan håndtere en verden som fremstår uvirkelig?

– Og hvis du selv skal svare på dette siste spørsmålet ditt?

– Vi kan begynne med å søke kunnskap som går bak kjappe overskrifter og raske bilder eller memes. Vi må tvinge oss til å lese lange tekster, bøker, finne folk vi stoler på som kan være veivisere mot gode kilder, skribenter, tidsskrifter og aviser. Det er fint å være et kritisk menneske, men det er vanskelig å være kritisk uten å ha kunnskap i bunn. Ikke minst år det gjelder vaksinemotstand har vi sett hvor tragisk det «å tenke selv» og «være kritisk» kan utarte hvis ikke kunnskap ligger i bunn.

NFFO arrangerer også to andre sakprosafestivaler i høst. I Trondheim 28. oktober, og i Stavanger 27. november.