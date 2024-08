Store internasjonale avtaler for norsk debutant

Anne Elvedals thriller-debut blir hovedsatsing på Jo Nesbøs tyske forlag.

– Du kan kalle meg Jan er en mesterlig skrevet thriller som trekker deg dypere og dypere inn i heltinnens mørke verden, sier Claudia Winkler, seniorredaktøren for skjønnlitteratur i Jo Nesbøs tyske forlag Ullstein Verlag.

Anne Elvedals debuterer som voksen-forfatter i høst, og hennes nye psykologiske thriller vekker stor begeistring i utlandet, allerede før lansering. Jo Nesbøs tyske forlag Ullstein valgte å kjøpe rettighetene i et stort pre-empt og vil lansere boken som en av sine hovedtitler høsten 2025.

Det anerkjente nederlandske Prometheus trakk lengste strå i en heftig auksjon, og det danske forlaget Straarup har også kjøpt rettighetene, kort tid etter at boken er lansert for det internasjonale markedet.

– Sykehuset med de forsvinnende pasientene er en perfekt valgt setting som spiller på vår frykt. Spenningen øker for hver side, jeg klarte rett og slett ikke å slutte å lese. Forfatteren er utrolig dyktig, hun vet nøyaktig hvilket ord som har hvilken effekt. Og hun har skrevet en av de beste plottvendingene jeg noen gang har lest. Vi vil utgi denne thrilleren som hovedtittel på listen vår høsten 2025, sier en begeistret Claudia Winkler.

– Et moderne mesterverk

Entusiasmen er ikke mindre I Nederland. Den anerkjente redaktøren Job Lisman er raus med godordene om boken:

– Jeg er utrolig stolt og takknemlig over å bli Anne Elvedals nederlandske forlegger. Det er et sant mirakel at dette er en debutroman, for den føles på alle måter som et modent mesterverk, skrevet av en som har studert menneskets sjel og menneskelig atferd i lang tid. Jeg mener sterkt at denne boken bør leses av et krimpublikum og et litterært publikum. De spennende elementene i denne boken vil minne folk om verkene til Jussi Adler-Olsen, mens Annes mesterlige beskrivelse av skyld, uskyld og fortvilelse vil minne andre lesere om verkene til Margaret Atwood.

– Det er sjelden kost å få så overveldende respons, og så gode avtaler med anerkjente forlag, som vi har oppnådd på kort tid med Anne Elvedals Du kan kalle meg Jan. Så er det også en unik thriller, fastslår Astrid Dalaker i Northern Stories, som står for salget av rettigheter internasjonalt.

– Overveldet over responsen

Anne Elvedal har skrevet manus til flere Amanda-nominerte spillefilmer, og kritikerroste tv-serier som Twin, Livstid og Wisting. Hun er også utdannet sykepleier og har jobbet flere år i psykiatrien. De siste årene har hun skrevet bøker for barn og unge til gode anmeldelser. Den psykologiske thrilleren Du kan kalle meg Jan er hennes debut som skjønnlitterær voksen-forfatter. Selv er hun overveldet over tilbakemeldingene:

– Det har vært stort å få så vanvittig god respons fra utenlandske redaktører. De blir åpenbart veldig fengslet og fascinert av boka, og det å bli sammenlignet med store internasjonale forfattere er nesten vanskelig å ta innover seg. Nå gleder jeg meg enormt til å nå ut til et enda bredere publikum, sier Elvedal.

Du kan kalle meg Jan lanseres her hjemme av Cappelen Damm:

– Anne Elvedal har så langt vært en av våre aller viktigste forfattere innen YA-segmentet. Med den nye thrilleren Du kan kalle meg Jan er hun også en av våre aller største satsinger innenfor krim- og spenningsfeltet. De eksistensielle spørsmålene rundt «hvem er jeg, egentlig?» løper gåtefullt og skremmende gjennom hele fortellingen og når et oppsiktsvekkende crescendo. Vi gleder oss til å lansere boken og er så stolte over å få være Elvedals forlegger for hele hennes forfatterskap. Leserne har mye stort i vente, sier Tine Kjær, direktør for skjønnlitteratur i forlaget.