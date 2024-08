Mímir får beholde royalty

Klassekampen kan i dag melde at Mímir Kristjánsson får beholde inntektene fra bokhøstens foreløpige «snakkis» - den selvbiografiske Pabbi.

Partiet Rødt har strenge krav til hva folkevalgte medlemmer av partiet får lov til å tjene. Ingen får lov til å tjene mer en 20 prosent over snittlønna i Norge. Dette betyr at ingen i dag får ha inntekter over 780 000 kroner. Alt over må innbetales til partiet som partiskatt.

Ettersom Pabbi er en svært personlig og selvbiografisk bok, har imidlertid Mímir Kristjánsson søkt partiledelsen om at inntektene fra boka blir unntatt kravet om partiskatt. Dette kan Klassekampen i dag melde at partiledelsen har godkjent.

Avisa melder også om at boka har solgt meget godt. – Allerede samme dagen som vi lanserte boka, måtte vi bestille et nytt opplag på fem tusen nye bøker, forteller forlegger Cathrine Sandnes i Kagge til avisa. Nå er også ekstraopplaget borte, dermed blir det å trykke enda flere.

Normalkontrakten for sakprosa er framforhandlet med Forleggerforeningen av NFFO. Til forskjell fra forhandlingene med de skjønnlitterære forfatterforeningene, kom partene før jul til enighet om nye betingelser. For papirbøker skal forfatteren ha 22,5 prosent av forlagets inntekter opp til 3 999 eksemplarer. Over dette skal royalty-satsen være 25,5 prosent. Et ekstra trinn på 27 prosent for fortellende sakprosa er det også på mestselgende over 10 000 eksemplarer. Forleggerne garanterer videre at minst 50 prosent av bokas utsalgspris skal danne grunnlag for royaltyberegningen.

I Mimirs tilfelle kan vi med dette allerede anslå minst 15 000 eksemplarer. Bokas fastpris er 399 kroner. Kagge Forlag bør her hente minst 200 kroner per bok, til sammen 3 millioner kroner. Av dette skal Mímir Kristjánsson (husk: vi er fortsatt svært tidlig i bokhøsten) ha utbetalt 750 000 kroner.

Altså strengt tatt nesten det dobbelte av hva han egentlig har hatt lov til å tjene.