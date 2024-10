BOKHØSTEN 2024: – Som vanlig er det stor tematisk spredning i katalogen, fra psykisk helse til natur til lange historiske linjer, sier Marianne Egerdal i Humanist forlag.

Bladene endrer farge, og forlagene ruller ut sine høstbøker. Over de neste ukene vil Bok365 se nærmere på årets bokhøst gjennom presentasjoner av forlagenes høstlister. Nå er turen kommet til Humanist.

Vi starter med tre utgivelser man burde merke seg på høstlisten.

Først ut er Arne Nævras Naturen og oss. Nævra er naturfilmskaper med programmer som Ut i naturen og Norske naturperler på merittlista. Få har tilbragt mer tid i naturen enn Nævra, i jakten på gylne øyeblikk å fange på kamera. Men i løpet av all ventetiden har han også tenkt mye på menneskets plass i naturen. Hvorfor tar vi ikke bedre vare på naturen vår? I boka får man være med Nævra ut i naturen og inn på Stortinget, og man forstår mer av hvorfor vi har havnet her, og hva vi kan gjøre med det.

– Vi lanserer Naturen og oss av Arne Nævra på Litteraturhuset i Oslo 17. oktober. Det blir en kontrastfylt kveld hvor det handler om både naturkjærlighet og natursorg. Nævra bokbades av Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og det blir selvsagt bildevisning. Er man glad i naturen, er dette arrangementet et must, sier Marianne Egerdal, markedansvarlig i Humanist.

Kjetil Wiedswang, journalist i DN, har skrevet boken Norge mot EU. For nå kommer vi snart ikke utenom en ny og stor EU-debatt her i landet. Ingen under 48 år har fått si sin mening om Norge skal bli med i EU, og verden ser ganske annerledes ut enn den gjorde i 1994. Spørsmålet om EU-medlemskap er et spørsmål om verdier.

Øystein Runde har laget en tegneseriebok om ADHD. Rundt 5 prosent av alle barn har ADHD. Øystein Runde har snakket med eksperter for å finne ut hva ADHD egentlig er, og hvordan man lever best mulig med det. Han har tegnet svarene han har fått, fordi bilder er morsommere og lettere å huske. Øystein Rundes ADHD. Hva er det og hva gjør du med det? er en bok for de som har ADHD eller som kjenner noen med ADHD.

– Vi humret oss gjennom arbeidet med denne boken

– Som vanlig er det stor tematisk spredning i katalogen, fra psykisk helse til natur til lange historiske linjer. Det er vi veldig fornøyde med, sier Egerdal.

– Har dere en skjult skatt på høstlisten deres?

– Vi har utgitt boka «Vår magiske matteverden» av Eddie Woo. Om man har en mattelei ungdom i huset, eller selv synes matte er skikkelig kjedelig, er dette boka å skaffe seg. Dette er ikke en bok med formler, men en bok som viser hva matte har med verden å gjøre. Og matte er faktisk overalt! I musikken, i naturen og i kroppene våre. Boka er skrevet av den australske mattelæreren Eddie Woo.

Humanist stiller også med debutanter denne høsten:

– Håvard Mossige har laget boka «Humbug». Bildeserien Humbug viser komiske glimt av tilværelsen, sett gjennom fortidens øyne. Lureri er en urgammel tradisjon, og i en tid der «fake news» florerer, bruker Håvard Mossige humbug og tøys for å slå et slag for humoristisk kildekritikk, opplysning, ettertanke og glede. Resultatet er en morsom og dypt humanistisk stripesamling. Vi har humret godt gjennom arbeidet med denne boka – ikke minst av de reale pappavitsene.

