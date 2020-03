Stoltenberg tildelt Vesaas’ Debutantpris

Tarjei Vesaas' Debutantpris går til Hanna Stoltenberg.

– Det er en stor anerkjennelse, som jeg er utrolig glad og takknemlig for, og som gjør det mulig for meg å sette av mer tid til å skrive, sier Hanna Stoltenberg.

Hun er tildelt prisen for romanen Nada (Gyldendal).

– At juryen består av andre forfattere er ekstra stas og skaper et positivt prestasjonspress. Det samme gjør listen over tidligere prisvinnere. Nå er jeg veldig motivert til å fortsette å skrive noe nytt og bra, og er så vidt i gang med en ny roman, som jeg får mye tid til å jobbe med i hjemmekarantene – et lyspunkt i en rar tid, sier Hanna Stoltenberg.



Klok og vakker roman

– Hanna Stoltenbergs debut Nada er en usedvanlig velskrevet, klok og vakker roman. Vesaasprisen er blant de viktigste litterære utmerkelsene som finnes, og vi er veldig stolte av å være Hannas forleggere, sier redaksjonssjef Kari Marstein.

Selv om den storstilte feiringen av Stoltenberg må utsettes av naturlige årsaker, er Espen Dahl en stolt og lykkelig redaktør.

– Det har vært en glede å jobbe med en så dyktig og språklig sikker debutant som Hanna Stoltenberg. Hun har et langt og rikt forfatterskap foran seg, og jeg ser frem til å følge henne på veien, sier Dahl.

Tre vinnere fra Gyldendal

De siste tre årene har debutantprisen gått til en forfatter på Gyldendal. I 2017 vant Zeshan Shakar for romanen Tante Ulrikkes vei, i 2018 vant Lars Svisdal med romanen Seg til inkjes og denne gangen gikk prisen til Hanna Stoltenbergs Nada. Også Michael Rindahl var nominert i år med sin vakre roman Gammelgresset.

– Blant det aller viktigste arbeidet vi gjør i forlaget er å rekruttere og utvikle nye talenter, og debutantprisen bekrefter at vi lykkes med dette arbeidet, sier Kari Marstein.



– En tankevekkende, klok og ytterst velformulert roman.

I juryens uttalelse heter det: «Romanen er et relasjonsdrama med et skarpt blikk for nåtidens sosiale fenomen, et generasjonsportrett om forholdet mellom mødre og døtre, men først og fremst innsirkler verket det kompliserte forholdet mellom individuell frihet kontra det å være forpliktet overfor andre. (…) Vinneren av årets Vesaas-pris har skrevet en tankevekkende, klok og ytterst velformulert roman. Derfor er det en glede og ære å utnevne Hanna Stoltenberg til den femtisjette vinneren av Tarjei Vesaas debutantpris for romanen Nada.»