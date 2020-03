En halv million før lunch

Midt i børskrakk og krone-ras, har teknologiselskapet BoldBooks emisjon av ny egenkapital. Ved elleve-tiden i dag var det allerede kommet inn over en halv million kroner.

I fjor på denne tid hentet indieforfatter-plattformen BoldBooks på to dager inn 2 millioner kroner i frisk egenkapital. BoldBooks var den gang priset til 10 millioner før emisjonen.

Denne gang er målet å få inn minst 1,5 millioner krone, maksimum 3 millioner. Det med en kapitalisert verdi på selskapet som er nær det dobbelte av fjoråret. Emisjonen ble åpnet i dag. Ved elleve-tiden var det allerede tegnet aksjer for over 500.000 kroner.

Emisjonen kan du følge her:

Bra tid å investere i tekno-aksjer?

Gründer og daglig leder av BoldBooks, Kristin Over-Rein lar seg ikke skremme av fallende aksjekurser på verdens børser:

– Dette er en bra tid for å investere i teknologiaksjer. Korona-situasjonen har enn så lenge ikke påvirket vår virksomhet. Tvert om tror jeg at Korona-viruset vil bidra til enda større fart mot det digitale samfunnsskiftet. – Det virker som investorer leter etter plasseringsmuligheter som er mindre påvirket av fysiske restriksjoner. Vi kommer nok nå til å se at samfunnet, både her hjemme og internasjonalt vil beveges mot ikke-fysisk aktivitet, altså fjernarbeid. frilansere og samhandlingsløsninger. BoldBooks er bra posisjonert mot en slik utvikling, mener Over-Rein.

Visjonær Berggren

Styremedlem og aksjonær i BoldBooks, forfatteren Arne Berggren er også overbevist om at det digitale skiftet nå akselererer:

– Nylig så vi at Cappelen Damm nesten trakk seg helt ut av bokhandel. Distribusjonskontrollen de store forlagene har brukt til å blokkere markedstilgangen for nye konkurrenter forvitrer, mener Arne Berggren. – BoldBooks er perfekt rigget for utviklingen fremover og har i dag et solid forsprang. Bare vent, snart kommer de store forlagene haltende etter, men for flere av dem vil det være altfor sent.

Tredoblet omsetning

I 2018 omsatte BoldBooks for 1,5 millioner kroner, i fjor hadde selskapet tredoblet dette. Egenkapitalen teknologiselskapet nå henter inn skal i hovedsak gå til videre internasjonal ekspansjon, blant annet i Tyskland. BoldBooks formidler i dag sine tjenester til totalt 156 norske forfattere, flere av disse er med på aksjonærlisten. Minimumsbeløpet for å være med å tegne aksjer i selskapet er litt under 5 000 kroner.