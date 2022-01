Jorda rundt på åtte timer

Lørdag 5. februar vil Bergen internasjonale litteraturfestival servere litterære innslag live fra tolv byer rundt om i verden. Arrangementet varer litt i underkant av åtte timer.

Arrangementet Literature Live Around the World ble første gang presentert i fjor, men ble da så populært at Bergen Internasjonale litteraturfestival bestemte seg for å ha det på programmet også i år.

– Literature Live Around the World var et svar på pandemisituasjonen i 2020, men responsen vi har fått, og verdien vi har sett av dette globale prosjektet gjør at vi vil forsette med det, sier festivalsjef Teresa Grøtan i en pressemelding.

I løpet av de nesten åtte timene arrangementet varer, vil tolv partnere i tolv land vise en kort video, der de presenterer byen, kulturen og litteraturen. Programlederne Mona B. Risse og Britta B. Bergen vil deretter ringe opp vertene i hvert land, og fra hvert sted vil så et litterært program.

Sendingen blir vist på LitFest Bergens You Tube-side og via Bergens Tidendes nettsider, melder festivalen i pressemeldingen.