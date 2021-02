Sterk vekst for Kolofon

Selvpubliseringsforlaget Kolofon startet med å utgi bøker for 20 år siden. Nå er forlaget i sterk vekst.

Fjoråret viste en omsetningsvekst på over 40 prosent, det til en sterk bunnlinje. Nå henter forlaget to nye ansatte for å håndtere den kraftige økningen i oppdragsmengden.

Salgsapparatet og forfattertilbudet blir med dette utvidet. Forlaget har hovedkontor i Oslo, men etablerte i fjor høst også et avdelingskontor i Trondheim.

Salgssjef med lang erfaring

Salgssjef Martin Finholth (52) leder avdelingskontoret. Han har tung bakgrunn fra salg og markedsføring og har blant annet vært senior advisor for Dfind Norge og divisjonsansvarlig for rekrutterings- og bemanningsbyrået Personalhuset. Finholth har også vært salgssjef for Bokkilden Direkte.

– Jeg var først tilknyttet Kolofon som frilanser, men hadde mange andre jern i ilden. Til slutt måtte jeg velge. Jeg brenner for bøker, og takket ja til fast ansettelse i forlaget, sier Finholth.

Ny forlagskonsulent

Hege Terese Fjæra (34) er ansatt som forlagskonsulent. Hun er utdannet ved Kunstskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Somerset College of Arts and Technology.

Også Fjæra har et stort hjerte for bøker, og er ansatt for å bidra til håndteringen av det stadig økende antallet henvendelser fra nye forfattere. Hun har tidligere vært frilanser for Kolofon.

Og flere frilansere

Kolofon utvider også frilansstaben som tilbyr språkvask, korrektur og redaktør- og pressetjenester. Staben på 18 bokdesignere og illustratører er som før. Til sammen utgjør frilansstaben i overkant av 30 medarbeidere.

Forlaget er landets største selvpubliseringsforlag, og har siden stiftelsen utgitt nærmere 2.500 boktitler. I år vil mellom 150 – 200 nye boktitler komme på markedet.

Gode tall for 2020 gir optimisme for 2021

– Alt tyder på at inneværende år blir enda bedre enn driftsåret 2020, sier forleggerne Widar Løw Trondsen og Arild Falk Nicolaysen.

Løw Trondsen overtok på vårparten i fjor aksjene i forlaget fra tidligere eier, Arve Juritzen. Den bokførte egenkapitalen i forlaget var ved inngangen til fjoråret negativ. Det akkumulerte driftsresultatet viste med dette et udekket tap på 1,2 millioner kroner. Allerede etter første halvår 2020 var imidlertid egenkapitalen igjen intakt.

Omsetningen beløp seg i fjor til noe over 17 millioner, mot 12 millioner kroner året før. Driftsmarginen forventes å vise rundt 10 prosent for fjoråret.