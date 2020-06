Stengte dører for Lindgren-verden

I går var det slutt for i år. Sesongen varte i under to uker, og parken taper 120 millioner kroner.

Mange norske tilreisende har opp gjennom årene kunne glede seg over Astrid Lindgrens värld, teaterparken i fødebyen Vimmerby. Der kan man møte hennes kjære eventyrfigurer i sine rette miljøer. Rundt en halv million besøkende har parken hvert år, hvorav drøye 30 prosent fra utlandet.

Normal sesong strekker seg fra mai til august, samt september-helger og den svenske høstferien. I år ble sesongstarten corona-utsatt, men 17. juni bestemte man seg for å åpne for sommeren. Men gleden ble svært kortvarig. Restriksjonene gjør at parken nå stenger og gårsdagen ble siste åpningsdag, melder svenske Boktugg.se. Parkeierne regner med et tap på 120 mill. svenske kroner.

«I prinsipp forbudt»

«Bare noen dager før åpningen av parken 17. juni fikk vi beskjed om at de tiltakene vi hadde gjort for sosial og fysisk distansering, samt begrensningen av antallet besøkende, ikke ville bli godtatt av myndighetene. Dette var stikk motsatt av hva politiet tidligere hadde meldt. Astrid Lindgrens Värld var da tvunget til å åpne med nye og kraftig begrensende restriksjoner knyttet til sceneforestillingene i våre ulike eventyrmiljøer. Disse restriksjonene var av en slik art at vår virksomhet i prinsipp ble forbudt. Når regjeringen ga beskjed om at noen lettelser i utendørsrestriksjonene ikke ville komme i overskuelig fremtid, ble situasjonen uholdbar», skriver Astrid Lindgrens värld i en pressemelding.

Tapet kunne blitt større

Styret besluttet derfor at siste åpningsdag for Sveriges største utendørsteater ble i går. Beslutningen gjelder også Astrid Lindgrens näs.

Ledelsen mener at det er umulig å holde åpent ut fra et økonomisk perspektiv:

– Hadde vi ikke agert umiddelbart, ville tapet blitt mye større enn de 120 mill. kronene det nå dreier seg om, sier Joacim Johansson, administrerende direktør i Astrid Lindgrens värld.

Alle som har booket billetter vil få refundert pengene, eller tilbud om tilsvarende billetter neste år.

(Foto: Astrid Lindgrens värld)