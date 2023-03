Stenger landsbyen – beholder prisene

Simen Ingemundsen kutter krimfestivalen i Randaberg – med beholder kniver i alle valører.

Nok en gang er årets krim-priser delt ut i Randaberg, av den utrettelige Simen Ingemundsen. I år er det gått seks år siden krimprisen «Sølvkniven» for årets beste krimbok ble delt ut for aller første gang på scenen i Randaberg under Vårmarken. Den gang var det Stavangerforfatter Lars Helle som fikk prisen for Gunnar Holt-krimmen Ingenting å skamme seg over.

Sølvkniven til Bjerkli

I år var det duket for Sølvkniven-vinner nummer seks: Myriam H. Bjerkli for Grønnøyd monster (Bonnier). De øvrige nominerte var Ingrid Berglund for Den svarte svanen (Gyldendal), Hanne Gellein for Døden skal du lide (Cappelen Damm), Espen Skjerven for Kleptokratiet (LIV forlag) og Jarle Sten Olsen for Svarte engler (LIV forlag).

Skoland beste debutant

Underveis har også prisen Bronsekniven dukket opp, til årets beste debutant: I år gikk denne til indie-forfatter Aina Skoland for Solgt (Shoeprint forlag). Øvrige nominerte var Hilde S. Palladino for Den som frykter snøen (Cappelen Damm), Anette Hemming for Kartografen (Aschehoug), Øystein Bogen for Zetaviruset (Gyldendal), Grethe Bøe for Mayday (Cappelen Damm) og Frøydis Lilledalen for Paradis (LIV Forlag).

Trofeene til vinnerne er laget av Smed T. Kristiansen og elever ved smedlinja på Odda vgs.

Kroken på døra

Samtidig melder festivalsjef Simen Ingemundsen – aka Boktimmy – at det nå er kroken på døra for hans festival-satsing «Blodig alvor i landsbyen» i Randaberg. Han opplever at han og festivalen ikke har god nok støtte i lokalsamfunnet.

– Hva framtiden vil bringe, blir spennende å se, men en ting er sikkert: knivene vil fortsatt bestå, melder Ingemundsen.