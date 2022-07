Stas med mail i innboksen

DAGENS SOMMERGJEST: Katrine Wessel-Aas kommer ikke til å sette automatisk fraværsmelding denne sommeren – hun syns det nemlig er stas når det detter mailer ned i innboksen hennes.

Forfatter Katrine Wessel-Aas har hatt stor suksess med bokserien om Familien Winther. Til høsten blir det nok et «vinterprosjekt», men dog ikke med Winther-familien. Men før julefreden skal senke seg, skal sommeren tilbringes i varme strøk – gjerne med rosé i glasset.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I skrivende stund nyter jeg sol og varme i Kroatia, nærmere bestemt på øya Hvar. Resten av sommeren skal tilbringes på Sørlandet, i Sverige og Italia.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Får jeg tid med våre døtre som har fri fra studier, salte morgenbad, passe mengder med rosévin og forhåpentlig litt sol og varme, skal jeg si meg godt fornøyd med årets sommerferie.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Med to – noen ganger tre – romanutgivelser i året blir det aldri nok tid til å lese, men nå har jeg i det minste lest Nina Lykkes Full spredning, og ler godt av skjelettet Tore, så da får den boken bli den beste! Øverst i feriebunken ligger Aslak Nores Havets kirkegård og et par svenske «feelgoodbøker». Jeg er invitert til årets Feelgoodfestival i Mariefred utenfor Stockholm for å snakke om «dramatiske familiehistorier», og må være forberedt.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Tja, «Mitt liv med hund»? Hunder er, og har alltid vært, en stor del av livet mitt. Boken vil uansett være av interesse kun for de nærmeste.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Mailsjekking! Som eneste ansatte i bedriften er det stas hver gang en e-post detter ned i innboksen.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Grillet fisk eller kylling, en god salat og kald rosé. Det er mye god, kroatisk rosé.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Det kunne vært hyggelig å samle kolleger fra tiden som journalist i Norsk Ukeblad på nitti-tallet. Det var fremdeles ukebladenes glanstid, og champagnekorken spratt til himmels hver fredag, når salgstallene kom. Praten vil garantert sitte løst!

– Ditt beste ferieminne?

– Det må bli et «samleminne»: barndommens somre på Sørlandet med besteforeldre, søskenbarn, bikkjer og måkerskrik, krabbefiske og «smeigedager». Da den største bekymringen var at sisternen kunne gå tom for vann, eller at vi ungene fikk tjære mellom tærne når vi hoppet og spratt på de varme svabergene.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Forfatterforbundet fortjener en stor og frodig sommerbukett! Det er godt å være medlem av et forbund som taler alle forfatteres sak, og det er imponerende hva de har fått til på relativt kort tid.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– En høst er lite, men jeg ville fortsatt arbeidet med å utvikle bibliotekene som viktige kulturarenaer, og øke tilbudet til unge med kveldsåpne bibliotek, digitale kvelder og leksehjelp. Å omgi seg med bøker er med på å øke nysgjerrigheten og interessen for litteratur.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– «Familien Winther går til filmen!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Har du noe nytt og spennende på gang?

– Ja! Til høsten kommer min første samtidsroman, en juleroman, og det er både spennende og skummelt.