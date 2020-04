Han står bak tiårets mest solgte biografi

– Jeg trodde boken skulle bli en parentes i mitt forfatterskap, en liten utflukt som ghost writer, forteller David Lagercrantz om Zlatan-biografien. Drømmeobjektet nå? Greta Thunberg.

– Jeg trodde boken skulle bli en parentes i mitt forfatterskap, en liten utflukt som ghost writer, forteller David Lagercrantz om Zlatan-biografien.

Slik ble det altså ikke. Jeg er Zlatan (Font) ble en bestselger, og i tillegg nominert til Augustprisen. I Norge er det den mest solgte biografien det siste tiåret.

– Den ble på mange måter mitt litterære gjennombrudd, og uten den hadde jeg aldri fått oppdraget om å skrive Millenniumsbøkene. På det intellektuelle planet ga den meg innsikt i en verden som ellers ville vært meg helt fremmed, og det forsøker jeg å utnytte når jeg skriver egne kriminalromaner, forteller David Lagercrantz, som skriver om en krim-heltinne med lignende bakgrunn som Zlatan Ibrahimovic.

Lyttet til magefølelsen

I Norge havnet boken hos Font forlag og daværende forlegger Knut Ola Ulvestad.

– Det var under bokmessa i London i april 2011 at Zlatans svenske forlegger stakk til oss 60 sider manus. Halfdan Freihow og jeg gikk fra messa og satte oss på Gordons Wine Bare, leste med stor begeistring og etter en time visste vi at vi satt på gull.

Men Freihow og Ulvestad var usikre hvor mye de burde by, og hvorvidt en bok om Zlatan ville selge i Norge?

– Vi ringte våre tre mest fotballkompetente venner, og alle advarte oss mot å utgi en bok om Zlatan. Alle tre har i ettertid bedt pent om å få være anonyme. Vi valgte allikevel å lytte til magefølelsen og la inn et bud under en middag i Notting Hill samme kveld. Dagen etter var boken vår. Men det var ikke bare våre tre gode venner som var skeptiske. Ingen av kjedene ville ha den, og vi endte opp med å trykke et førsteopplag på 3000 eksemplarer, og var usikre på om vi hadde tatt for hardt i. Men så kom alle de begeistrede anmeldelsene, og det hyggeligste av alt: bokhandlere og bibliotekarer som fortalte om barn og unge som løp ned dørene for å skaffe seg boken, mange av dem skulle for første gang i sitt liv lese en bok helt frivillig.

Bokens suksess kom godt med i det lille forlaget.

– Økonomisk sett kan man si at Jeg er Zlatan ikke bare reddet julen 2011 for Font, men også julen etter. Nå er det flere år siden vi passerte 100 000 solgte. Det hele gikk bra av den enkle grunn at David Lagercrantz har skrevet en mesterlig biografi, en «rags to riches»-historie om et usedvanlig menneske som – skulle det vise seg – har svært bred appell.»

Første boka til en generasjon

Lagercrantz hadde ikke trodd det skulle bli en slik suksess, hverken i Sverige eller utlandet:

– Det gikk ikke å forestille seg. Jeg forstod at boken kom til å selge. Zlatan var kanskje vår største idrettsstjerne noensinne, men på dette nivået? Aldri! Det gikk forbi mine villeste drømmer.

– Hva er det med Zlatans historie som fenger?

– Det er selvsagt mye, men fremfor alt hans reise – fra ghettoen, som han selv sa, til den absolutte verdenstoppen. Det var en «american dream» for første gang på svensk, og jeg ble dypt fascinert av hvordan han har gjort det: han har tatt seg fram og slått seg gjennom den usynlige muren som ofte stenger ute gutter med hans bakgrunn fra det etablerte samfunnet.

Og boken har nettopp appellert til unge gutter.

– Det som har gjort meg særlig lykkelig er at boken ble en inngang til litteraturen for mange unge mennesker som aldri har vært i nærheten av et bibliotek eller bokhandel. En hel generasjon leste Jeg er Zlatan som sin første bok.

«Gjør det med kjærlighet»

Det Lagercrantz husker best fra arbeidet med boken, var fra dagen Norge ble rammet av terror:

– Straks etter vi hadde hørt om terrorangrepet i Norge den 22. juli 2011 satt jeg og Zlatan ute på Milans treningsanlegg, Milanello. Vi var begge rystet, vi har barn i samme alder. Vi hadde da diskutert hvordan vi skulle gjøre det med den mest sensitive informasjonen i boken: pappaens drikkeproblemer, de tomme kjøleskapene som fikk Zlatan til å gå sulten, morens slag med sleivene. Skulle vi ha det med eller ikke? Grepet av stunden så Zlatan meg i øynene og sa: «Skriv om alt, David. Men gjør det med kjærlighet».

Og det bestemte David Lagercrantz seg for å gjøre:

– Neste morgen stod jeg opp klokken fire på morgenen og skrev om alt sammen. Men med kjærlighet.

Det er jo nå mest thriller og krim man forbinder med Lagercrantz forfatternavnet, men han forteller at han gjerne tar på seg et nytt biografiprosjekt i fremtiden – og han vet hvem han gjerne skulle skrevet om:

– Å ja, jeg skulle gjerne gjort det igjen – om jeg fikk et prosjekt som jeg virkelig tente på. Jeg syns Greta Thunbergs historie er helt enestående. Den skulle jeg gjerne ville skrive.

Tiårets mest solgte biografier

Her er de mest solgte biografiene og memoarene fra 2010 til 2019

Forfatter Tittel Forlag Utg.år 1 David Lagercrantz Jeg er Zlatan Font 2011 2 Ingar Sletten Kolloen Dronningen Gyldendal 2012 3 Jens Stoltenberg Min historie Gyldendal 2016 4 Michelle Obama Min historie Cappelen Damm 2018 5 Petter Northug Min historie Pilar 2018 6 Sophie Elise Isachsen Forbilde Cappelen Damm 2016 7 Keith og Fox Livet: Biografi om Keith Richards Bazar 2010 8 Asbjørn Bakke Erik Bye Aschehoug 2017 9 Regine Stokke Regines bok Gyldendal 2010 10 Petter Stordalen Jeg skal fortelle deg min hemmelighet Aller 2015

Listen er basert på tall fra Bokhandlerforeningen over faktisk salg i bokhandel i årene 2010 – 2019.