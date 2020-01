Stalsberg ny festivalsjef

Linn Stalsberg er ny sjef for Norsk sakprosafestival. Hun lover å ha et ekstra øye til gode forfattere som ikke er så gode til å “selge seg selv”.

Linn Stalsberg overtar som ny sjef for Norsk sakprosafestival etter Mette Karlsvik, melder NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)

Stalsberg er fast kommentator i Klassekampen, er en aktiv debattant, har bakgrunn som journalist og har skrevet flere bøker. Sist utgivelsen Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur, på Manifest forlag i 2019. Årets festival på Litteraturhuset i Oslo blir den åttende i rekka, og arrangeres lørdag 24. oktober.

Skal sørge for bredde

–Dette blir spennende. Selv om jeg har hatt jobben i cirka 12 timer nå, har jeg typisk nok mange tanker om hva jeg ønsker med en slik festival. Men, det at jeg er samfunnsviter skal ikke prege denne faglitterære festen mer enn det må. Jeg har heldigvis et godt redaksjonsråd med andre bakgrunner og fagfelt, og sammen med dem skal jeg sørge for bredde, håper jeg. Men først må vi jo faktisk treffes.

Var overfor forfatterrollen

– Du er selv forfatter av to bøker, og medforfatter og redaktør på tre andre. Det å ha skrevet bøker selv, er det et ekstra godt utgangspunkt for å være festivalsjef?

– Jeg tror slett ikke man må være forfatter for å lage en litteraturfestival. Det jeg har fått på kjøpet ved å skrive bøker, er at jeg har lest mange andres bøker, og kjenner mitt eget fagfelt godt. Men det kan man selvsagt også drive med uten å skrive noe som helst. Men, jeg er også litt var overfor forfatterrollen, og det at man på sett og vis er så avhengig av å måtte “selge seg selv” og sitt “produkt”, før kjent som bok. Jeg skal tenke på, i prosessen som nå kommer, om det er bøker eller temaer vi overser fordi noen forfattere finner denne rollen krevende, sier Linn Stalsberg.

(Foto: NFFO)