– Stadige aha-øyeblikk da jeg leste denne!

DISSE ANBEFALER JEG: Butikksjefen Marlen Johansen anbefaler flere bøker som gir plass til kvinnekroppen i en verden designet for menn.

Marlen Johansen, butikksjef hos Ark på Oslo Sentralstasjon, anbefaler en rekke ulike sjangere. Også fantasy og spenning dukker opp på listen.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Jeg anbefaler Syklusboka av Mathilde Okkenhaug Pilskog. Denne boken gir deg kunnskap og redskaper for å bli bedre kjent med egen kropp og skape et bedre liv. En bok som retter søkelyset mot en verden som ofte er formet etter forskning og syklus til menn, som gir overvekt av utbrente og sykmeldte kvinner.

– Også Usynlige kvinner av Caroline Criado er en banebrytende avsløring av hvorfor vi lever i en verden designet for menn, en verden hvor vi er programmert til å se det mannlige kjønnet som standard og ignorere eller viske ut kvinnelig erfaring. Den gir en troverdig og viktig bok som alle burde lese, hvor grundig research ligger bak boken. Jeg fikk stadig aha-øyeblikk da jeg leste denne, og er virkelig øyeåpnende! Den er bygget på hundrevis av studier og skrevet med energi, vidd og glitrende intelligens.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– Jeg gleder meg til å lese siste boken i triologien til Camilla Läckebrg og Henrik Fexeus Mirage. Du har etterforskeren Mina og mentalisten Vincent som sammen skal finne ut av mord og gåter, historien tar stadig nye vendinger og den holder på spenningen gjennom hele boken. De to sammen har en underholdene dynamikk seg imellom, som jeg synes gjør boken ekstra god! De avsluttet den forrige boken Sekten ganske dramatisk, og det blir spennende å lese fortsettelsen i denne serien.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Jeg har lest boken Daughter of the Moon Goddess av Sue Lynn Tan. En episk fantasy-fortelling basert på kinesisk mytologi, som skaper en verden full av magi, kjærlighet, håp og en sterk kvinnelig hovedkarakter som står i utfordringene hun møter. Den er vakkert skrevet og vanskelig å legge fra seg. Dette er en del av en duologi om the Clestial Kingdom. Jeg gleder meg til å plukke opp neste bok, Heart of the Sun Warrior!