Sperrefrist

Hvordan skal mediehusene og anmelderne forholde seg til forlagenes sperrefrister, spør Puls-redaktør Arild Rønsen i dette debattinnlegget.

Jeg står her og irriterer meg grønn. Jeg er privilegert nok til å ha fått Jo Nesbøs nye roman som anmelder-ex. Jeg får boka i forkant, for at jeg skal være vel forberedt idet jeg anmelder boka når den kommer ut – 2. september.

Jeg oppfatter dette som en fin gest fra Aschehoug. Alle er tjent med at anmelderen har fått tid på seg. Først og fremst leserne, men også forlag og anmelder.

Bergens Tidende er først ute med å bryte sperrefristen. Deretter kommer tabloidene i hovedstaden. Selvfølgelig gjør de det. Sjarlatan-praksisen i Bergens Tidende får jo alle som respekterer spillereglene til å framstå som idioter!

Kulturredaktør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende har et mystisk syn på dette. Høy og mørk mener han at «det er sjefredaktørens ubestridte privilegium å bestemme hva som skal publiseres og når det skal skje … Vi overlater altså bevisst en viktig del av redaktøransvaret til forlagsbransjen … For å få tilgang til godsakene først, bøyer vi oss lovlig langt bakover – og lar forlagene, som åpenbart har en økonomisk interesse av det, råde over lanseringsdramaturgien.»

Jeg holdt nå på å innlede neste trekk «med respekt å melde», men det mener jeg jo ikke. For dette er bare surr. Redaktøransvar, my ass.

Har ikke rettighetshaver, altså forlaget, rett til å bestemme når produktet skal offentliggjøres? Har ikke forfatteren rett til å bestemme når han eller hun har satt siste punktum? Og altså er klar til å møte sine lesere?

Kunsten å anmelde ei bok før den er klar for lansering er ingen kunst. Det er tvert i mot amatørskap på høyeste plan.

Hva hadde Frode Bjerkestrand sagt, om jeg hacka meg inn i BTs data-anlegg, og stjal hans skriverier før han og hans arbeidsgiver hadde bestemt at det skulle offentliggjøres?

Jeg anmelder mange bøker, både på puls.no og på mine egne sider arildronsen.no, og jeg følger en enkel regel: Leserne skal ha rett til å gå meg i sømmene. Dette fordrer at de har tilgang på produktet jeg anmelder. Og den retten er de jo fratatt, idet jeg omtaler ei bok uka før mine lesere kan se meg i korta.

Om forlagene, «kulturindustrien», drar nytte av at alle anmelder ei bok samme dag? Selvfølgelig gjør de det. Og forlag er business. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at utgiver har rett til å bestemme når et produkt skal publiseres, altså offentliggjøres.

Dette er så enkelt at det synes merkelig å måtte si det.

Har ikke også forlagene en vei å gå? Jo. Ei uke før boka publiseres, reklamerer Aschehoug med at Dagbladet gir Jo Nesbø en 6’er! Snakk om å bite seg sjøl i halen.

Min Puls-anmeldelse kommer 2. september.

ARILD RØNSEN, redaktør Puls

(Foto Jo Nesbø: Stian Broch)