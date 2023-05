Sparket i gang gjestelandssatsingen

– Lillehammer er det perfekte stedet å ha kick-off, sa NORLA-sjef, Margit Walsø.

Det er hele tre år til Norge skal være gjesteland under barnebokmessen i Bologna, men allerede i dag gikk startskuddet for prosjektet på Lillehammer litteraturfestival.

– Denne dagen markerer et spennende startpunkt for gjestelandssatsingen. Forventingene er høye, både i utlandet og i Norge. For å oppnå suksess, må vi jobbe sammen, sa Walsø.

NORLA inviterte til konferanse for «å bringe sammen så mange partnere som mulig til prosjektet.»

– Jeg vet ikke om noen annen investering som er bedre enn investeringen i barnelitteraturen, sa Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i kulturdepartementet.

«Endelig!»

– Dette er et naturlig steg etter Frankfurt 2019, sa Walsø, og fortsatte:

– Vi tar med oss mange erfaringer fra gjestelandsprosjektene i Warszawa og Frankfurt. Vi er gode til å samarbeide i Norge, og dette er en åpen invitasjon for å bringe frem spennende prosjekter inn i rammeverket. Og fra Frankfurt-prosjektet vet vi at vi trenger god tid.

Elena Pasoli, sjef for utstilling ved Bologna bokmessen, er allerede fornøyd med satsingen.

– Jeg var så imponert over Norges satsing i Frankfurt, og da jeg hørte det var dere som skulle bli gjesteland tenkte jeg: «Endelig! Noen som blir klare til tiden!».

– Har vi startet for tidlig?, spurte moderator NFFO-leder, Arne Vestbø.

– Nei, dere har startet helt riktig, sa Pasoli.

Hun har store forventninger til Norges deltakelse i 2026.

– Jeg ser frem til å ønske velkommen et av de aller best gjestelandsprosjektene noensinne. Jeg forventer å se opprettelsen av flere forretningsmessige, men også kulturelle, broer mellom landene våre. Vi i Italia trenger å lære mer fra et land som Norge, som, i et italiensk perspektiv, er et land som vier mye oppmerksomhet til å gi barn gode bøker. Bøker uten grenser og lukkede perspektiver. Dette er noe italienerne trenger i landet sitt. Vi trenger å snakke om hvor åpent barnelitteraturen kan være.