DEBUTANTSPALTEN: Haile Bizen vokste opp under strengt borgerlig regime. I ny bok bygger han broer mellom ulike kulturer.

Haile Bizen (f. 1966) er poet, redaktør, oversetter og journalist fra Asmara, Eritrea. Han har studert psykologi, arbeidet som journalist og redaktør, og utgitt flere dikt- og novellesamlinger i Eritrea. La oss si at jeg er er Bizens første diktsamling i Norge.

– La oss si at jeg er er en bok som kan få leseren til å både gråte og le, sier Bizen.

Fortelleren i diktene møter verden med undring og nysgjerrighet, men også sorg og lengsel. Han savner hjemlandet og sin egen mor. Minnene fra krig, diktatur og sensur sitter i kroppen, og ansikt til ansikt med Edvard Munchs Skrik, kjenner han seg igjen i skriket. Diktene tar oss med til både Asmara, Kristiansand og Lillehammer, på vandring gjennom Sahara og langs Mjøsa – og bygger broer mellom Eritrea og Norge, mellom ulike kulturer og ulike måter å leve og være i verden på.

– Selv om mange av diktene har et tungt alvor i bunn, fremstår de direkte og usentimentale, og er skrevet med et hverdagslig språk.

– Jeg klarer ikke holde tårene tilbake

Det var Leser søker bok som kontaktet Bizen. De ønsket et parallelt diktbokprosjekt.

Bizen har tidligere gitt ut flere bøker i Tigrigna på morsmålet sitt, og fikk for første gang anledning til å gi ut dikt på norsk i to antologier.

– Det var som en fantastisk gave fra Norge, også en sjelden gave i koronatiden. Jeg benyttet anledningen og bestemte meg for å skrive om meg selv, men også om Norge som en bro mellom to kulturer og samfunn.

– Dette var som en døråpner for norske lesere. Da jeg leste at publikum både gråt og lo da de leste boken, kalte jeg meg selv «ekspert på å formidle smerter og humor».

– Hva er ditt beste skrivetips?

– Da jeg vokste opp under strengt borgerlig regime, var det beste rådet jeg fikk: å ikke være redd, unngå selvsensur, å være engasjert og ærlig.

Fordi han vokste opp under krig, forteller han at det var vanskelig for ham å ha en skriverutine.

– Men jeg er veldig flink med tidsfrister. Når det gjelder skrivesperre så reiser jeg med buss og tog, og det gir meg energi og inspirasjon, sier han.

Bizen har flere upolerte og uferdige dikt liggende.

– Men de knuser meg følelsesmessig og jeg klarer ikke holde tårene tilbake. Forhåpentligvis klarer jeg det etter vinteren!

Når det gjelder La oss si at jeg er håper han leseren sitter igjen med empati i forhold til vår forståelse:

– For våre krigsherjede liv, våre skjulte traumer, våre ødelagte følelser, vår nostalgi og kampen for å tilpasse oss et nytt hjem.

Oversatte Sofies verden

Diktdebutanten er spesielt glad i Rolf Jacobsens dikt.

– De er enkle bilder og ord, men så dypt rørende.

Dessuten har han lest alle Jostein Gaarder sine bøker, og sier han fikk muligheten til å redigere oversettelsen av Sofies verden til morsmålet sitt for 14 år siden.

– Det var en stor suksess, og solgte 15 000 bøker på noen få måneder!

Bizen legger også til Olav H. Hauge, Terje Vesaas, Hans Børli, og at han er spesielt glad i kjærlighetsdikt.

– Og denne måneden feirer jeg Jon Fosse ved å lese bøkene hans! Jeg gisper når jeg leser Fosses bøker!