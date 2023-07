DAGENS SOMMERGJEST: Ingen ringere enn Waldemar Hepstein - AKA - Tor Lier.

Tor Lier (f.1963) er gjerne best kjent under psevdonymet Waldemar Hepstein. Han er tegneserieskaper, oversetter og har vært redaktør for både Norsk MAD og Pyton. Hepstein var videre medlem av Jokke & Valentinerne.

De siste årene har han vært å finne som engasjert bokformidler hos Norli i Oslo, først på Bøler – siden i Bogstadveien.

– Hva driver du mest med om dagen, Tor?

– Snubler omkring i bokhandelen – sjette året og fortsatt ikke avskjediget! Tenker mye på at jeg skriver og tegner altfor lite, og at jeg burde slutte å tenke på det, og bare gjøre det! Men for all del; det er hyggelig å jobbe i bokhandel. Spesielt med stamkunder som blant andre, Edvard Hoem og Jan Erik Vold!

– Hvor tilbringer du så ferien?

– Som nesten hvert år, hos gode venner på fjordparadiset Nevlunghavn i Vestfold.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Godt lesestoff av tungt, middels eller lett kvalitet – min erfaring er at tegneserier dekker alle tre nivåene, 78-plater eller andre aksepterte lydkilder, god mat og drikke, og så vidt mulig, et fravær av amper stemning eller regelrett krangling. Men det er lov å løse verdens problemer i fylla, kanskje endog uunngåelig.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Er midt i Scuratis Århundrets sønn, en fascinerende dokumentarisk roman om Mussolini og fascismens vekst i 20-tallets Italia. Hvis jeg får plass til den i sekken, tar jeg kanskje med Håvard Friis Nilsens Du må ikke sove på hytta.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Å, man er da onlineslave.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Reker og/eller blåskjell, rykende ferske fra havet, med et minimum av majones, men gjerne en brødskalk til. Kanskje til og med skeie ut med loff! Og så vin, fritt etter ønske.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Gong Li, Helene Uri, Hilde Østby, og Ragnar Hovland.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Einar Økland, for lang og tro tjeneste.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Doblet kulturrådets stønadspott til tegneserier og lyrikk.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– R, fortellinger for nordmenn, min yndlingsbok av min yndlingsforfatter Arild Nyquist. Fem lange noveller som spriker i fem vidt forskjellige retninger, men som alle er lett gjenkjennelige verker av denne melankolske, rasende morsomme rabulist.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Tor Lier utnevnt til kulturminister for en høst.

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Hvem er best, Emily Brontë eller Franz Kafka?

– Javel. Og svaret på dette er?

– Ja takk.

