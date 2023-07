DAGENS SOMMERGJEST: – Etter at jeg og samboeren flyttet til en fjellgård har vi innsett at vi egentlig bor midt i ferieidyllen, sier Frisk-forlegger Lennart Krohn-Hansen.

Lennart Krohn-Hansen er forlegger i Stavangerforlaget Frisk, men bor selv på en idyllisk fjellgård. Her skal også ferien tilbringes – med gode venner og familie. Og noen fantastiske kjepølser fra nabogården.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Etter at jeg og samboeren flyttet til en fjellgård har vi innsett at vi egentlig bor midt i ferieidyllen. Så sommeren blir preget av veldig mye hyggelig besøk, fra familie og venner.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Tid med familie og gode venner er obligatorisk. Utover dette elsker jeg ytterpunktene mellom tung fysisk aktivitet som beachvolleyball og total nullstilling i hengekøyen, så noen svingninger mellom disse er obligatorisk.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– The Wise Man´s Fear av Patrick Rothfuss. Rothfuss har gitt ut to av de beste bøkene jeg noensinne har lest, men har også løftet utfordringen med å vente på neste bok til en ny dimensjon. The Wise Man´s Fear er bok to av en serie på tre bøker, hvor den siste kom ut i 2011. Håper jeg ikke må vente forgjeves…



– I ferien ligger Omgitt av søsken skrevet av Frida Felicia Vennerød-Diesen øverst i bunken. Hun har skrevet så bra om hvordan søskenflokken påvirker oss hele veien fra barndommen til voksenlivet, så nå gleder jeg meg til å lese den fra start til slutt.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Prøver på fraværsmelding, men klarer aldri helt å holde meg unna.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Min samboer fikk laget noen fantastiske kjepølser fra gården i fjor, så om vi har mer igjen blir det disse på grillen og en god hjemmelaget potetsalat ved siden av.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Yvon Chouinard (grunnleggerende av Patagonia) og Frederic Laloux for en god prat om hvordan vi kan fortsette å tenke nytt og mer bærekraftig rundt forlagsdrift.

– Ditt beste ferieminne?

– Det første bildet som kommer er av meg og en kompis som sitter på en fjellhylle under toppen av Stetind.. Det var en fantastisk klatretur, et fantastisk fjell og den inneholdt de store og gode svingningene som jeg snakket om tidligere.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Simone Stibbe i Skald forlag fordi hun alltid trekker frem viktige verdier som kvalitet, miljø og fornøyde boklesere i våre samtaler.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Tatt inn 12,5% regelen i bokavtalen. Jeg tror vi undervurderer hvor viktig følelsen av å gjøre et godt kjøp, at boken er på tilbud, er for mange lesere. Tror dessverre at salget av nye bøker vil lide unødvendig mye gjennom at denne er tatt vekk.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Det må bli Marit Kolby sin bok Hva og når skal vi spise? Det er så mange som tar dårlige kostholdsvalg i ungdomsårene, så her trengs det både mer og bedre kunnskap i skolen.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Boksmart tar forlags Norge med storm».

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Er Bonnier så nyskapende som de skal ha det til? Nei 😉

