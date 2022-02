Slutter som Norli-sjef

– Et vemodig men samtidig riktig valg for meg nå, sier John Thomasgaard, som går til NorgesGruppen.

Et kapittel er i ferd med å avsluttes for John Thomasgaard. Etter ti år som toppsjef i Norli, går han til ny jobb i NorgesGruppen – som for øvrig er 50/50-eier i Norli-kjeden sammen med Aschehoug.

– Et vemodig men samtidig riktig valg for meg nå. Jeg har fått muligheten til å være med på å bygge opp et nytt forretningsområde i NorgesGruppen, det er et spennende neste steg i min karriere som passer godt for meg nå.

Slik kommenterer John Thomasgaard sin sorti.

«Står fjellstøtt»

Han gir seg på topp. Norli landet i 2021 rekordresultater, med betydelig vekst og økte markedsandeler både i fysiske og digitale kanaler.

I en hilsen til de ansatte skriver Thomasgaard blant annet:

«Disse siste 10 årene er høydepunktet i min karriere (så langt), vi har fått til mye mer enn jeg og de fleste trodde. Norli står fjellstøtt og da kan jeg trygt overlate roret! Det har vært engasjerende og lærerike år. Norsk bokhandel står sterkt og både formål og ansvar ivaretas på en veldig god måte. Bokhandelens berettigelse og viktige samfunnsoppdrag står sterkt. Jeg må takke dere alle Norli-folkene for samarbeid, uenighet, diskusjoner, opp og nedturer. Det har vært alt. Dere er hovedårsaken til at vi har fått til dette, og som også gjør at jeg nå har fått disse spennende nye utfordringene.»

Forskjellene? Nesten alt!

Thomasgaard kom til Norli i august 2012, og planlegger å stå ut oppsigelsestiden til 31.8. Dermed klokker han inn på ti år blank i bokhandelkjeden.

– Hva er de største forskjellene mellom det Norli du kom til for ti år siden, og det du snart forlater?

– Det er nesten alt, unntatt navnet og at vi hadde og har mange butikker, sier Thomasgaard til BOK365.

– Hva kommer du til å savne mest fra dine år i bokbransjen?

– Bøkene – og folkene.

– Og hva er du mest stolt av å ha utrettet?

– At vi har klart å forene børs og katedral. Egentlig trenger det ikke å være noen motsetning mellom de to, fastslår Thomasgaard.

– Sterk Norli-kultur

– Jeg vil benytte anledningen til å takke John for den reisen han har ledet Norli på. Det har vært ti avgjørende år for Norli. Bokhandelsmarkedet er nå konsolidert, vi har en solid butikkportefølje og nettsatsing, velsmurt verdikjede, lønnsom utvikling og en sterk Norli-kultur, sier styreleder Tone Krohn Clausen.

Både Norli-styret og Thomasgaard sier at de vil samarbeide om å finne hans etterfølger – og at man raskt vil gå i gang med den jobben.