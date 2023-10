Slipper bok om drapsforsøket

– Det var en nødvendig bok for meg å skrive, sier Salman Rushdie om sin kommende memoarbok med den sterke tittelen «Kniv: Meditasjoner etter et mordforsøk".

Salman Rushdie holdt en forelesning om kunstnerisk frihet i fjor da en mann med kniv angrep ham på scenen og knivstakk ham gjentatte ganger.

Nå melder forlaget Penguin Random House at boken «Knife: Meditations After an Attempted Murder» vil utkomme i april 2024. Forlagssjef Nihar Malaviya beskriver den som «en brennende bok, og en påminnelse om ordenes kraft til å gi mening til det utenkelige».

Salman Rushdie, som mistet synet på et øye som følge av det han selv kaller et drapsforsøk, uttaler ifølge AFP dette om hva som er i vente:

– Det var en nødvendig bok for meg å skrive: En måte å ta kontroll over det som skjedde, og å besvare vold med kunst.

Utgis av Aschehoug

– Dette er en uhyre sterk bok, som Aschehoug er stolte over å gi ut. Salman Rushdie demonstrerer, nok en gang, kraften i det frie ordet og i litteraturen, og vi er takknemlige og fulle av respekt for motet han viser, sier forlegger Mads Nygaard. Han legger til at det oppleves spesielt meningsfullt å annonsere denne boken på dagen 30 år etter attentatet mot William Nygaard. Aschehougs daværende forlegger ble forsøkt drept 11. oktober 1993, som følge av utgivelsen av Sataniske vers og støtten til Salman Rushdie.

Rushdie har levd med dødstrusler helt siden hans 1988-roman «Sataniske vers» ble erklært blasfemisk av Irans øverste leder, ayatolla Khomeini. Fjorårets angrep – for øvrig hyllet av Iran – førte til at han slet med å skrive i måneder, før han klarte å vende tilbake til skrivingen i mai i år. Da han slapp sin nyeste roman «Seiersbyen» i februar i år, ønsket han ikke å møte publikum i forbindelse med markedsføringen.

Den prisbelønte forfatteren (76) har siden opptrådt med briller med svart glass over høyre øye når han en sjelden gang dukker opp i offentligheten.