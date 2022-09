Fortryllende seriestart

Aleksander Kirkwood Brown og Luis Guaragna har skapt en fortryllende ny serie tuftet på norsk folketro.

Norske folkeeventyr og gammel folketro er ofte vanskelig å plassere inn i en moderne setting. Men det mestrer Aleksander Kirkwood Brown og illustratør Luis Guaragna i sin nye serie «Underbyen».

Første bok i serien, Bergtatt, bærer lovnader om en ny favoritt for Amuletten- og Nordlys-fans.

Magi i Oslo sentrum

Folketro-konseptet er ikke nytt for det norske tegneserieuniverset. Malin Falch og Odin Helgheim er blant de nye, unge serieskaperne som har hatt stor suksess med sine tegneserier med inkorporerte folketro-elementer. I Bergtatt er folketroen selve bærebjelken i historien.



Aleksander Kirkwood Brown og Luis Guaragna (ill.):

Underbyen 1: Bergtatt

Barn og ungdom

Cappelen Damm

112 sider

Peter og moren er nyinnflyttet til Oslo. De har flyttet mye på få år, og Peter regner ikke med å bli boende lenge. Han har andre ting å stri med enn nok en ny adresse. Han tror nemlig han begynner å bli gal. Overalt ser han rare ting, korte magiske glimt av noe som forsvinner straks han forsøker å få et nærmere blikk.

Når han en dag støter borti en hulder som bor i Botanisk hage, forstår Peter at han kan se en magisk verden som løper parallelt med vår egen. Men vanlige mennesker skal egentlig ikke klare å se denne verdenen – hvorfor klarer Peter det? Og, er det kanskje noe magisk som er skyld i alle folka som er forsvunnet den siste tiden?

Norsk «Fables»

Det er en gåtefull og trolsk atmosfære som fyller sidene i Bergtatt. Og med Oslo by som bakteppe, får eventyrfortellingen også et røft og urbant preg.

Luis Guaragnas illustrasjoner kler fortellingen svært godt. Det er vanskelig ikke å la seg forføre og bli trukket inn i historien allerede fra første side. Spesielt levende er action-sekvensene, som nærmest springer ut av sidene.

Illustrasjonene bringer andre tegneserieromaner inn i tankene, som Geir Moens Peer Gynt, men kanskje aller mest Bill Willinghams Fables. Sistnevnte også tematisk, siden denne også plasserer eventyrfigurer inn i en moderne setting. Bergtatt kan på mange måter beskrives som en norsk Fabels – for et litt yngre publikum, vel å merke.

Klar kandidat til Bokslukerprisen

Bergtatt er en utgivelse som nok vil tiltale alle som elsker Amuletten- og Nordlys-serien, så vel som Odin Helgheims Ragnarok. Med andre ord en klar kandidat til Bokslukerprisen.

Hvis de to neste bøkene, som hittil er lovet i serien, holder et like høyt nivå som denne, er det duket for en fabelaktig leseropplevelse for målgruppen.

NORA STEENBERG