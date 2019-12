FRAMSNAKKING: Brynjulf Jung Tjønn trekker frem en poetisk og lengselsfull historie, og en sterk og modig diktsamling.

Vår sedvanlige førjulstradisjon, Framsnakker-spalten, ruller videre. BOK365 utfordrer hver dag noen til A) å løfte frem en bok fra eget forlag som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Brynjulf Jung Tjønn, seniorredaktør for barn og unge i Samlaget, er dagens framsnakker. Han understreker at det er mye fint å velge blant i forlagets egne hyller:

– Alle våre barne- og ungdomsbøker hadde fortent meir merksemd, men eg vil gjerne trekke fram Hauk av Sivert N. Nesbø og Susanna Kajermo. Ei nydeleg bildebok, der vi er tett på hovudkarakteren som saknar faren sin. Nesbø skriv sårt og poetisk om å vere liten og ikkje alltid forstå kvifor dei vaksne ikkje kan vere der. Susanna Kajermo fyller ut den poetiske og lengselsfulle historia med dei fantastiske teikningane sine.

Sterk og brutal

Når han skal hente frem en bokskatt hos et annet forlag, går ferden til V&B-bygget i St. Olavs gate og Ena:

– Ei bok som har overraska meg litt, er Åse Ombustvedts diktsamling Når er jeg gammel nok til å skyte faren min? på Ena forlag. Det er ei sterk og brutal historie og ei modig bok på mange måtar: at ho er så brutal, men også at ho blir utgitt som dikt for ungdom. Her har forfattar og forlag tenkt på kvalitet og ikkje på kva som er kommersielt. I tillegg er boka svært godt illustrert av Marianne Gretteberg Engedal.