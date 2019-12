Blir kommunikasjonssjef i Gyldendal

Skal holde i kommunikasjonen: Camilla Bruseland logger seg på ny jobb fra årsskiftet.

Gyldendal har jaktet på ny kommunikasjonssjef, og nå er de i mål. Valget falt på en av husets egne folk, Camilla Bruseland (30), med syv års fartstid i Gyldendal:

– Jeg har hele tiden jobbet i grensesnittet mellom kommunikasjon, markedsføring og digital utvikling. Det meste av min erfaring er fra undervisningsdelen av Gyldendal, hvor jeg har fått være med på å bringe digitale suksesser som Salaby og Smart Øving ut i skolen, sier Camilla Bruseland. – De to siste årene har jeg jobbet som prosjektleder for innovasjon på tvers av konsernet og har derfor blitt godt kjent med alle virksomhetene våre.

Viktig driver

Konsernsjef John Tørres Thuv er glad for at Gyldendal kunne velge «kortreist» denne gang:

– Jeg er glad for at vi klarer å jobbe frem interne talenter som Camilla. Hun har vært i Gyldendal lenge og kjenner oss godt – samtidig er hun ung, har god digital forståelse og evner å utfordre. Dyktige og engasjerte medarbeidere er den viktigste driveren for nyskaping. Kompetanseheving og utviklingsmuligheter på tvers av Gyldendal-konsernet er en av våre hovedprioriteringer fremover for å utvikle innovasjonskraften ytterligere, sier Thuv til BOK365.

– Fortjener oppmerksomhet

For hun begynte i Gyldendal jobbet Bruseland et par år med markedskommunikasjon i PlayStation. Hun gleder meg stort til å ta fatt på kommunikasjonssjef-jobben:

– Jeg er så stolt over bredden og mangfoldet i alt vi driver med, og ser frem til å løfte dette frem enda tydeligere for omverden i tiden fremover.

– Hva tror du bli de største utfordringene i den nye jobben?

– Det er flust av spennende oppgaver å ta tak i. Fordi vi gjør så veldig mye forskjellig her på huset, blir kanskje det å prioritere den største utfordringen. Hver eneste bit av det vi jobber med fortjener oppmerksomhet og jeg kommer til å stå på slik at vi kan få vist frem enda mer av hva vi gjør her i Gyldendal.

– Har endret seg markant

– Hva har vært de største endringene i Gyldendal – og i bokbransjen – i de syv årene du har vært der?

– Den mest påfallende endringen er selvsagt digitaliseringen. I dag er vi vel så opptatt av antall lisenser, strømminger og pålogginger som hvor mange eksemplarer som er solgt. Slik var det ikke her da jeg begynte, sier Camilla Bruseland, og legger til: – Hele huset har endret seg markant etter at Tørres ble konsernsjef, det er et helt annet fremtidsfokus her nå enn det var før.

– Hvordan nyter du selv helst litteratur: på papir, på brett eller på øret?

– Jeg leser mest på papir, men merker at det stadig blir mer lyd på øret. Nå gleder jeg meg veldig til å lese Anne Holts Furet/Værbitt i juleferien, som handler om den nye offentligheten med sosiale medier og hvordan den påvirker demokratiet. Det er en samfunnsaktuell og spennende krim som jeg ser frem til å sluke.