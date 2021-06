Skjønt år i Akersgata

BRANSJESTATISTIKKEN: Tine Kjær har all grunn til å smile, etter et formidabelt skjønnlitterært 2020 for Cappelen Damm. – Dette ble for oss poesiåret, prisvinneråret, salgsvinneråret, kritikerros-året og rekrutteringsåret.

Ofte har det vært den norske skjønnlitterære aksen Aschehoug–Oktober vi har beveget oss langs, når vi har oppsummert fjorårene i bransjestatistikken. Denne gang er det Cappelen Damm som stjeler det meste av fokus i de skjønnlitterære voksen-kategoriene.

På høylytt vis

Mest iøynefallende i årets statistikk er Cappelen Damms kraftige byks innenfor norsk skjønnlitteratur, fra 16.1 prosent i 2019 til 28.1 prosent i 2020:

– Cappelen Damms kraftige markedsandelsbyks er rett og slett historisk. Forklaringsfaktorene er mange, men jeg skal forsøke å begrense meg, sier forlagsdirektør for skjønnlitteratur Tine Kjær, og tar sats: – Svært mange av våre skjønnlitterære forfattere kom med store, viktige utgivelser i 2020. Dette året ble for oss poesiåret, prisvinneråret, salgsvinneråret, kritikerros-året og rekrutteringsåret. Da pandemien ramlet i hodet på oss sto vi foran en vår med en rekke sentrale utgivelser, blant annet nye Elling-roman fra Ingvar Ambjørnsen, Beate Grimsruds Jeg foreslår at vi våkner og Henrik Langelands Showtime, for å nevne noen. At vi fikk med oss forfatterne på å ta sjansen på lansering i en tid vi visste så lite om, ga oss den aller største respekt for arbeidsoppgavene – vi måtte synliggjøre bøkene på ekstra høylytt vis.

Topp og bredde

– Det viste seg at våren 2020 ble en svært god periode for den norske skjønnlitteraturen. Folk ville lese gode bøker i en nedstengt nasjon. Dette ga både forfattere, redaksjoner og salg- og marked selvtillit og vind i seilene: Fra hjemmekontorene fant vi gode måter å jobbe på som første til at vi gikk inn i bokhøsten med usvikelig tro på forfattere og hverandre, samt store doser konkurranseinstinkt. Oppsummert: Knallsterke titler fra knallsterke forfattere, dedikert og råproft redaktørarbeid, en salg- og markedsavdeling som tør å satse og vil jobbe for både topp og bredde, samt et svært godt, uslitelig og humørfylt samarbeid på tvers er nøkkelfaktorer for 2020-suksessen.

Som kronen på verket sikret Cappelen Damm seg også Bokhandlerprisen, gjennom Tore Renbergs Tollak til Ingeborg. Til høsten er for øvrig Renberg tilbake i gamle spor, med Teksasgjengen og Oktober. Uten at dette legger noen demper på høst-optimismen i Akersgata:

– Våre ambisjoner fremover er på ingen måte mindre. Vi samarbeider med mange forfattere som har jobbet konsentrert gjennom koronaåret og som vi skal gjøre en solid innsats for i tiden som står foran oss.

– Solid vinnerposisjon

Mens det innenfor norsk skjønnlitteratur tradisjonelt har vært en jevnere race (også Gyldendal gjør et imponerende byks i 2020), er vi blitt vant til at Cappelen Damm har den største markedsandelen på oversatt skjønnlitteratur for voksne. Det er «seiersmarginen» som forbløffer mest denne gang. En oppgang fra 28,6 prosent i 2019 til 43,8 prosent i 2020, gjør Cappelen Damm større enn hva hovedutfordrerne Gyldendal og Aschehoug er til sammen.

– Cappelen Damm har historisk en solid vinner-posisjon på oversatt-feltet. Men i 2019 ble vår markedsandel på dette feltet svekket. Vi bestemte oss for at vi ikke kunne leve med det, og satte i gang flere prosjekter. Disse førte blant annet til en svært vellykket lansering av Michaelides’ debutkrim Den tause pasienten, som tok hele Norge og kritikerne med storm. Sett i retrospekt er det mulig at vi hadde godt av en liten dip for å bli ekstra offensive og våkne i listearbeidet. Vi visste at redaktørene hadde kjøpt mye virkelig bra som skulle rulles ut i 2020, men konkurransen er beinhard, så også på oversatt-feltet var samarbeid på tvers et viktig stikkord. De samme forklaringsfaktorene gjelder her som for norsk skjønn. På oversattfeltet er det ekstra gledelig at vi traff så godt og ble så synlige med alt fra krimdebut til nytt gjennombrudd for avdøde Agota Kristof.

Boost inn i sommerferien

Pocketbokomsetningen er gjerne den innbundne skjønnlitteraturens fetter. Der har totalomsetningen sunket jevnt og trutt de siste årene. Her taper også Cappelen Damm omsetning, rundt 4,5 millioner – men vinner markedsandeler: fra 33,0 prosent i 2021 til 35,7 prosent i 2020:

– Vi ser at pocketomsetningen er under press kanskje også pga økt strømming, men også der er bildet mer nyansert enn statistikken. For det gledelige er at deler av frontlist-pocket øker, og vi er fortsatt veldig fornøyde med Cappelen Damms markedsandel på pocket, fastslår salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell.

– Cappelen Damm har levert «all-time high» og pandemien er i ferd med å slippe taket. Hvordan skal dette feires?

– Først og fremst håper vi at dette gir medarbeiderne en boost inn i sommerferien. Og så har vi begynt å planlegge for en herlig åpning av forlaget og bokhøsten med feiring når Erna og Raymond gir oss lov, sier Gørvell.

Norsk skjønnlitteratur 2020

Markedsandeler norsk skjønnlitteratur for voksne (bokgruppe 4.1), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (2) Cappelen Damm 28,1 (16,1)

2 (3) Gyldendal 25,9 (15,2)

3 (1) Aschehoug 19,4 (22,2)

4 (4) Forlaget Oktober 14,1 (14,3)

5 (6) Samlaget 3,4 (5,2)

Kilde: Bokmarkedet 2020 – Forleggerforeningens bransjestatistikk. Merk at oppstillingen kun omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen. Eksempelvis er Strawberry Publishing og Capitana (sistnevnte med 8,6 prosent markedsandel i 2019) ikke med.

Oversatt skjønnlitteratur 2020

Markedsandeler oversatt skjønnlitteratur for voksne (bokgruppe 4.2), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (1) Cappelen Damm 43,8 (28,6)

2 (3) Gyldendal 16,8 (17,7)

3 (2) Aschehoug 12,5 (21,4)

Kilde: Bokmarkedet 2020 – Forleggerforeningens bransjestatistikk. Merk at oppstillingen kun omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen.

Pocket/billigbok 2020

Markedsandeler pocket/billigbøker (bokgruppe 5), med rangering og markedsandeler for 2019 i parentes.

1 (1) Cappelen Damm 35,7 (33,0)

2 (3) Gyldendal 25,2 (22,5)

3 (2) Aschehoug 18,2 (16,0)

4 (4) Kagge 5,6 (6,9)

5 (5) Forlaget Oktober 5,0 (4,2)

Kilde: Bokmarkedet 2020 – Forleggerforeningens bransjestatistikk. Merk at oppstillingen kun omfatter medlemsforlag i Forleggerforeningen. Eksempelvis er Strawberry Publishing og Capitana (sistnevnte med 2,8 prosent markedsandel i 2019) ikke med.