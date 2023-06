Skal løfte frem gode historiefortellere

Anne Gaathaug og Vebjørn Rogne starter forlaget Megafon, og har med seg Gyldendalkonsernet på eiersiden.

– Norge har godt av et enda bredere utvalg forlag for å sikre et mangfold av forfatterstemmer og bokutgivelser. Megafon skal utgi skjønnlitteratur og sakprosa – utgivelser vi håper og tror skal nå et bredt publikum via mange plattformer. Vi skal skape et godt «hjem» for gode ideer og gode forfatterstemmer, sier de to forlagsgründerne Anne Gaathaug og Vebjørn Rogne.

Det er to rutinerte forleggere som ruller i gang det nye forlagseventyret: Anne Gaathaug har blant annet ledet Kagge Forlag gjennom en årrekke, mens Vebjørn Rogne har lang fartstid som forlagssjef i Schibsted.

Langsiktig satsing

Anne Gaathaug forlater nå sin jobb i Thorleif Dahls kulturbibliotek. Vebjørn Rogne forlater redaktørstolen i Bok365, som han startet for ti år siden:

– Bok365 vil leve videre i beste velgående, det har vært viktig for meg. Det er en satsing jeg er stolt og glad for at jeg har fått til sammen med den flotte gjengen der. Bok365 er viktig både for bokbransjen og litteraturfeltet, og det kan være fint med et nytt blikk og nye ideer i redaksjonen, sier Vebjørn Rogne. Nora Steenberg konstitueres som redaktør for Bok365 og Bok365 Magasinet.

Etter lengre tids dialog har de to forlagsgründerne Gyldendal med seg som hovedeier med 60 prosent, mens 40 prosent er fordelt på Gaathaug og Rogne.

– Slik landskapet ser ut i dag, tror vi det er godt å ha et solid forlagskonsern med på laget. Dels fordi Gyldendal kan bidra med kompetanse på flere områder, dels for å sikre en langsiktig forlagssatsing hvor vi har ressurser til å gjøre de riktige strategiske veivalgene. Forfatterne våre skal vite at vi er kommet for å bli når de velger å satse hos oss, sier Gaathaug.

Friskt og ambisiøst

Megafon forlag sjøsettes i et norsk boklandskap hvor det nå er flere store, hardtsatsende og ressurssterke forlag.

– Vi ser frem til å ta den fighten. Det vil alltid være rom for gode fortellerstemmer, og Anne og jeg går inn i dette med våre hoder, våre ideer og vårt kontaktnett. I en tid hvor mange mellomstore forlag har forsvunnet, tror vi det er plass til en nykommer som er lett på foten, sier Rogne.

Forlaget vil få base i egne lokaler, utenfor Gyldendalhuset.

– Vi gleder oss over muligheten til å bidra til at et nytt, friskt og ambisiøst forlagsmiljø blir etablert. Gyldendal viderefører med dette vår tradisjon med å støtte og bidra til å utvikle ulike kreative miljøer i forlags-Norge for å styrke bredden, kvaliteten og evnen til fornyelse, sier konsernsjef Tørres Thuv i Gyldendal.