En eventyrlig liten reise

KOMMENTAR: Redaktøren går, men Bok365 består.

«Med blandede følelser» er kanskje et av de mest slitte begrepene vi har, men i mitt eget liv har det sjelden vært mer på sin plass enn akkurat nå.

Jeg går nå løs på en ny etappe i jobblivet, som forlegger i nystartede Megafon – med både forventninger og entusiasme, og ambisjoner på nykomlingens vegne. Samtidig er det med et visst vemod jeg nå skal bevege meg ned fra redaktørkrakken i Bok365. På sett og vis har det blitt en baby, og et viktig kapittel i livet.

Det er snart ti år siden vi satt benket rundt et spisestuebord i Bjerregaardsgate i Oslo, den lille gjengen vår i Bok365, natten før Brageprisutdelingen i 2013, og bare timer før vi skulle «på lufta». Det tekniske ble testet både opp og ned av vårt IT-orakel Salah Waisi.

Noe helt spesielt

Det er fair å si at få hadde særlig tro på vårt nye prosjekt. Noen antydet det allerede da, flere skeptikere har stått frem siden. Akkurat det har gjort Bok365-reisen til en ekstra morsom og stor utfordring. Og utfordringen ble ikke mindre da vi også overtok Bok & samfunn (nå Bok365 Magasinet) året etter oppstart.

Mot alle odds gikk det oss vel. Takket være flinke folk i redaksjonen; medgründer Atle, redaksjonssjef Nora og verdens kanskje eneste kombinerte lyrikk- og økonomi-kommentator Anders. Og flotte redaksjonelle medarbeidere som har vært innom oss gjennom disse årene – som Leif, Mette, Maren, Martine, Elin, Vidar, Victoria og Katarina – og ikke minst gode gjesteskribenter og litteraturanmeldere. Og alle gode annonsører og støttespillere der ute.

Vi har fått lov til å jobbe med verdens beste bransje. Joda, jeg vet, alle vil mene at ens eget fag er noe spesielt. Men, seriøst: Jeg vil mene at bokbransjen og litteraturarenaen er noe helt spesielt. Vi har panoramautsikt til, og mulighet for dypdykk i, alle tenkbare deler av livet – både gjennom skjønnlitteraturen og sakprosaen. Hvilken bransje kan matche noe slikt?

En vannpost for bokbransjen

For ikke å snakke om menneskene som befolker denne arenaen. Et mangfold av typer; kreative hoder, interessante samtalepartnere, morsomme tøysekopper og mollstemte alvorstunge tenkere – stort sett overutdannede, underbetalte idealister. Takk for at dere er der!

På tvers av forlag, bokhandlerkjeder og andre bokbransjeplanter, er man nesten mer som kollegaer å regne, enn konkurrenter. Man gleder seg med andres suksess (som oftest – selv om det noen ganger kan sitte lengre inne). Det blir viktigere og viktigere i årene som kommer, fordi også andres suksesshistorier er verdifulle i en tid hvor det er «oss mot røkla» – litteraturen mot mye annet der ute.

Derfor er det viktig at Bok365 består som en vannpost for bokbransjen og litteraturen, midt oppe i stadig mer støyende omgivelser og et stadig mer uoversiktlig landskap. At Bok365s liv fortsetter ufortrødent videre har vært en forutsetning, når jeg nå beveger meg fra en del av gallerlandsbyen og over til en annen.

Nye krefter og nytt blikk

Troverdighet er viktig kapital for et bransjemagasin. Selv om nystartede Megafon ikke vil ha noen utgivelser før i 2024, vil ikke rollen som forlegger og rollen som redaktør i et bokbransje- og litteraturmagasin som Bok365 være forenlig når vi kommer på den andre siden av sommerhvilen – slik er det bare.

Alt har sin tid, og slik sett er det fint å kunne slippe til nye krefter og få et nytt blikk på virksomheten etter snart ti år. Min gode kollega og redaksjonssjef Nora Steenberg blir konstituert som redaktør. Anders Neraal kommer fremdeles til å ha et klokt og våkent falkeblikk både på lyrikken og bokbransjeøkonomien. Vi skal ha mange gode penner, både som journalister og gjesteskribenter. Og går det som vi håper, vil vi snart sjøsette et større prosjekt som løfter litteraturkritikken mange hakk.

Dere skal vite at det virkelig har varmet med alle godord, alle skulderklapp, og all støtte fra dere til vår lille redaksjon gjennom alle disse årene – det har betydd mer enn dere tror.

Tusen hjertelig takk!

VEBJØRN ROGNE