Silje Tretvoll til Aschehoug

Silje Tretvoll er ansatt som markedssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug.

– Jeg gleder meg til å jobbe i forlag igjen og til å være tett på forfatterne og litteraturen. Å få bidra til å løfte nye forfatterskap og videreutvikle og styrke posisjonen til noen av Norges mest kjente forfattere, ser jeg på som en meningsfull oppgave, sier Silje Tretvoll.

Tretvoll kommer til forlaget fra Foreningen !les, hvor hun har vært daglig leder siden 2017. Før det var hun 14 år i Forlaget Oktober, de siste seks årene som markedssjef og del av forlagets ledergruppe.

– Det er et varp å få Silje Tretvoll tilbake til forlagsbransjen. Vi har fulgt med fra sidelinjen på hvordan hun løftet Oktobers forfattere, og er veldig stolte av at hun vil jobbe med de skjønnlitterære forfatterne i Aschehoug. Vi har store ambisjoner for de neste årene, og i samspill med våre forfattere er jeg trygg på at vi kommer til å få til store ting med Silje på laget, sier forlagssjef for skjønnlitteratur Nora Campbell.

– Jeg har jobbet med formidling, kommunikasjon, markedsføring og omdømmebygging i litteratursektoren i hele mitt yrkesaktive liv og ser fram til å bruke kompetansen jeg har til å ytterligere fremme Aschehoug skjønnlitteratur. Jeg gleder meg også veldig til å jobbe sammen med de dyktige og hyggelige menneskene i forlaget, sier Silje Tretvoll.

Tretvoll begynner som markedssjef for skjønnlitteratur 1. desember.