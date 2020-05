Shazia Majid blir sakprisa

"Ut av skyggene" får Bokhandelens sakprosapris

Boka var nominert til Brageprisen i fjor, og nå har det vanket mer heder til Majid.

– Ut av skyggene utmerker seg ved sin vesentlighet; boka representerer et betydelig bidrag til en del av norsk etterkrigshistorie som få andre enn de som har opplev den selv, kjenner til: Den første generasjonen av ikke-vestlige innvandrerkvinner som kom hit til landet på 1970-tallet, sier juryen om vinneren.

Gjemt, glemt

Den 25. januar 1973 landet en ung pakistansk kvinne på Fornebu flyplass i Oslo. I ventehallen sto hennes ektemann, med både bolig og jobb ved Oslo Reiseeffektfabrikk. Kvinnen var spent, og lykkelig uvitende om livet som ventet henne i verdens mest likestilte land.

Hun var ikke alene, det er kommet tusenvis som henne til Norge. Men i tiår etter tiår levde innvandrer-kvinnene på utsiden av samfunnet, bortgjemt og glemt. Likevel har de oppfostret en generasjon med døtre som knuser patriarkat og glasstak. Den unge kvinnen som kom til Norge for snart femti år siden, skulle med tiden bli mor til fem jenter. En av dem er VGs profilerte kommentator Shazia Majid, som har skrevet denne boken.

Kvinnenes fortelling

Hva har kvinnene vunnet, og hva gikk tapt? Dette er fortellingen om en blind flekk i norsk historie. Det er kvinnenes fortelling – fra innsiden av patriarkatet.

– Shazia Majid bruker sin lesning av Camilla Colletts beskrivelser av 1800-tallets Norge for å skape et felleskap mellom kulturer og historiske epoker. Slik blir boka hennes om moren og hennes generasjon på samme tid feministisk og allmennmenneskelig. Prisvinneren er journalist og kommentator i VG, dobbelt SKUP-diplom-vinner, og har i en årrekke vært en sterk stemme i den offentlige debatten. At en journalist med et slikt rulleblad skulle debutere som sakprosaforfatter, er ikke så underlig. Det overraskende er heller at det ikke har skjedd tidligere. Denne boka lover godt for fortsettelsen, sier juryen.